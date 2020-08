Previo a reunirse con AFA, Cafiero aclaró que el protocolo del fútbol "aún no está definido"

"Con el fútbol va a pasar lo que pasa con el resto de las actividades. Necesitamos tener la certeza que no se va a propagar. Vino un protocolo desde AFA y se estudió con el Ministerio de Salud que dio una devolución", explicó Cafiero, en declaraciones televisivas.

La intención de la AFA, según expresaron distintos miembros del Comité Ejecutivo, es que las prácticas retornen el próximo lunes 10 de agosto, luego de realizar testeos masivos a todos los integrantes de cada plantel (40 personas cada uno), con 72 horas de antelación, tal como dicta el protocolo.

Una vez definido el protocolo, ahí podemos ir al siguiente paso que es buscar una fecha" (Santiago Cafiero)

Pero Cafiero explicó que el Ministerio de Salud de la Nación, comandado por Ginés González García, aún no dio la aprobación final.

"Se está trabajando en ese sentido. Aún no está definido el protocolo, hasta que eso no esté definido, no está definido nada. Tenemos una reunión esta semana para avanzar en eso. Una vez definido, ahí podemos ir al siguiente paso que es buscar una fecha", señaló.

Para finalizar, recalcó que la situación sanitaria sigue siendo de riesgo: "Hoy la situación epidemiológica, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y en AMBA, es restrictiva".