Senado: representantes de la ciencia y la Iglesia se opusieron a la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" + Agregar ámbito en









Una convocatoria opositora reunió a referentes de distintos sectores de la sociedad para referirse a la reforma del proyecto que modifica las leyes de Tierra, Manejo del Fuego y Expropiaciones.

Además, militares y sindicalistas rechazaron la reforma. Senado

A un día de la sesión en el Senado que votará la ley denominada "inviolabilidad de la propiedad privada", referentes sectoriales expresaron su rechazo en una actividad realizada en la Comisión de Ciencia de la Cámara alta. El proyecto modifica el régimen de expropiaciones, desalojos, modificación de terrenos afectados por incendios y propiedad de las tierras.

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Entre los participantes, Matías Oberlin (de la Facultad de Económicas de la UBA) planteó que "el Gobierno busca convertir a nuestro país en un enclave colonial. Quieren derogar la ley que declara de conveniencia nacional que los bienes en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos”. “La actual ley permite saber quiénes son los dueños de la tierra y la nacionalidad de esos capitales. Estamos a punto de perder esos datos y el control sobre el territorio", remarcó Florencia Gómez, del CEPPAS.

Luego, el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA Martín Paleo sostuvo que le "llama la atención lo laxos que somos los argentinos para ceder soberanía. Deberíamos estar discutiendo una ley de protección de los activos estratégicos”. A su turno, el obispo de Chascomús, Juan Liebana, planteó que "esta es una ley ciega que no alcanza a ver el don de la tierra, que es mucho más que un recurso a explotar. Este proyecto de ley se ilusiona con futuras inversiones extranjeras que no implican un desarrollo para nuestra Nación. Atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

Finalmente, el organizador de la actividad, el senador Wado de Pedro, apuntó que "vienen por el territorio porque vienen por la riqueza que hay en él. Vienen por el agua porque Argentina tiene una de las principales reservas de agua dulce del mundo y la tenemos que proteger”. “Vamos a defender la soberanía nacional. Vamos a defender nuestro territorio y sus recursos”, adelantó.

Wado de Pedro Senado El evento ocurrió en la Comisión de Ciencia del Senado. Senado

Qué dice el proyecto de ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" El proyecto denominado por el Ejecutivo como ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" tiene entre sus reformas: Expropiaciones En caso de expropiación, establece que "la utilidad pública será de interpretación restrictiva" .

. Se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". "No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente"

cuando sea "consecuencia directa e inmediata de la expropiación". "No habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente" Fija el plazo límite de "ocupación temporánea anormal" en un máximo de 90 días. Desalojos Se amplía la posibilidad de desalojo para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil".

para "todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado". "El juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil". Se garantizan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre "la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo". Ley de Tierras "Salvo que medie una solicitud expresa de la provincia", se prohíben la adquisición de tierras rurales para Estados extranjeros y sus organismos vinculados.

y sus organismos vinculados. Se deroga el artículo 4 del decreto 1385/44, que protege "bienes ubicados en la zona de seguridad" para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos.

para que pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos. Se eliminan los artículos 8 y 10 de la ley N° 26.737, que establece en 15% el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional y dispone que las "tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas (1.000 ha) en la zona núcleo". Ley de Manejo del Fuego Se deroga el plazo de tiempo de protección (antes dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.

en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos. Se elimina un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie. Además, se creará el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble para administrar una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para abonar tasas y recibir informes, certificados y copias expedidas por cualquier registro de la propiedad inmueble del país.

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