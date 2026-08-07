Duro revés para el Gobierno: tuvo que dar de baja Manejo del Fuego, el otro capítulo sensible de la ley + Agregar ámbito en









Patricia Bullrich no pudo mantener la unidad del "grupo de los 44" con los que el oficialismo venía aprobando todas las leyes en el año.

La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, no pudo contener aliados y el "grupo de los 44" se deshilachó hasta perder la mayoría. Mariano Fuchila

El Gobierno tuvo una victoria parlamentaria con sinsabores. Logró la aprobación diezmada de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad privada, pero en el camino perdió capítulos sensibles. El primero fue la modificación de la ley de Tierras, caída antes de llegar al recinto. Ya en el Senado, La Libertad Avanza (LLA) prefirió dar de baja Manejo del Fuego para evitar su primera derrota parlamentaria del año.

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Al comienzo de la sesión, el Gobierno confiaba con aprobar la totalidad de los capítulos que quedaron del proyecto de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero desde temprano había dudas de si podría aprobar el Manejo de Fuego. La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, no pudo contener aliados y el "grupo de los 44" se deshilachó hasta perder la mayoría.

Una de las aliadas Edith Terenzi de Despierta Chubut, que votó positivo en general, anunció su rechazó del capítulo de Manejo del Fuego. Lo mismo pasó con otros bloques provinciales.

Qué trataba el capítulo de Manejo del Fuego En concreto, el capítulo de Manejo del Fuego deroga el plazo de protección (dispuestos en 60 años) en caso de incendios de bosques nativos o implantados y áreas naturales, en el que se prohibía la modificación del uso de la superficie, aunque se establecen tareas de restauración sobre esos terrenos.

Además, se propone la supresión de un apartado del artículo 22 de la ley 26.815, que establece que en terrenos incendiados en zonas agropecuarias o pastizales se prohíben por 30 años la realización de emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o la modificación del uso de la superficie. Así las cosas, el objetivo es dar marcha atrás con las reformas aprobadas en el gobierno de Alberto Fernández para hacer frente a los incendios intencionales.

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