Senadora del PRO citó un decreto para justificar la entrega de pasajes a Bullrich para ir a una marcha opositora

La senadora de Juntos por el Cambio afirmó que cuando la asistente de Bullrich le "preguntó si era legal" la entrega de esos pasajes, le envió "el decreto" 154/19 que regula el uso de esos pasajes y que, según resaltó, "está publicado en el portal del Senado".

Consultada sobre la decisión de Bullrich de devolver los pasajes, Rodríguez Machado indicó: "La presidenta del PRO, frente a esta polémica que puede generar irritación pese a que son pasajes innominados, decidió solicitar la modalidad para el reintegro de los montos, que ya está en trámite".

El decreto parlamentario al que hizo referencia la senadora opositora establece en su anexo que los legisladores pueden "solicitar de forma mensual diez pasajes en total, terrestres y/o aéreos, nominados, intransferibles, con vencimientos mensuales, no renovables y no canjeables, para su uso dentro del territorio nacional".

Rodriguez Machado Patricia Bullrich.jpeg Twitter

Y en el segundo punto establece que "adicionalmente podrán optar" por "la asignación de doce tramos aéreos innominados para su uso, ida y vuelta, dentro del territorio nacional con validez mensual, no renovables y no canjeables, más la asignación de veinte pasajes terrestres para su uso dentro del territorio nacional, con validez mensual, no renovables y no canjeables".

Tras la polémica que se desató luego de que se difundiera que Bullrich viajó el pasado domingo a Córdoba a participar de la marcha opositora con pasajes del Senado, la exsecretaria de Seguridad afirmó que cometió "un error administrativo" y sostuvo que iba a devolver el importe.

"Los voy a devolver, para enmendar el error. Uno puede cometer un error sin intención. No sabía, no tenía información, porque fue un trámite que se hizo entre el partido y el Senado: yo no participé del procedimiento, sino las (secretarías) privadas. No me di cuenta hasta que salió en los medios, sino lo hubiera hecho de otra manera", insistió.