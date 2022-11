Inseguridad: mataron a un joven en San Justo y Berni volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad

Por otra parte, el funcionario consideró sobre el delincuente Ulises Leonel Camacho Luque, quien tenía antecedentes de robo de un auto en Lomas de Zamora y había salido de la cárcel hace un mes: "Hay que ser sinceros, hoy un chico de 19 años con una pistola no sabemos si va a disparar o no". Sin embargo, dejó en claro la necesidad de modificar la Ley de imputabilidad de menores.

Sergio Berni sobre imputabilidad de menores

El ministro bonaerense aseguró que hay que hacer un cambio en la reglamentación, ya que la actual "es una ley arcaica e inclusive nociva para los propios meneares, es discrecional donde no se respetan las garantías constitucionales".

“No tengo duda de que hay que bajar la ley de imputabilidad, es la mejor manera de proteger a un menor”, agregó. Y detalló que "un menor que se le da legalmente rienda libre para que salga a delinquir, lo están empujando permanentemente al delito. En una sociedad normal no pasaría, pero la sociedad argentina se está degradando permanentemente en materia de valores".

Por último, dijo: "El problema no es la cantidad de menores que delinquen, sino la calidad y el daño que hacen cuando delinquen. No hay elementos del Estado que se encarguen hoy de una temática tan nociva para la sociedad como son los menores es la delincuencia juvenil. Todos los organismos del Estado – no solo el Poder Ejecutivo – no tiene la capacidad de contener a los chicos que delinquen".

Novedades sobre el asaltante que murió baleado por un ingeniero

La Justicia aguardaba para hoy el resultado de la autopsia al joven, realizada con el fin de establecer fehacientemente la trayectoria del disparo que recibió y poder así encuadrar la situación del tirador, quien no fue detenido aunque sí quedó sujeto a una causa caratulada por el momento como homicidio en legítima defensa.

En tanto, la madre del joven fallecido, Soraida Ulunque Núñez, dijo esta mañana a la prensa que su hijo era "adicto a las drogas" y que varias veces pidió ayuda para que lo internaran, aunque siempre recibió como respuesta que la internación debía ser voluntaria.

Qué fue lo que ocurrió

El hecho ocurrió alrededor de las 7 de ayer en la esquina de las calles Paraguay y Constitución, de esa localidad del partido de La Matanza.

Voceros judiciales y policiales informaron que el ingeniero en electrónica de 54 años se encontraba a bordo de su Volkswagen Suran de color gris cuando fue sorprendido por un joven con fines de robo.

En esas circunstancias, el hombre le efectuó un disparo en el pecho y luego se retiró del lugar, mientras que el baleado murió prácticamente en el acto.

En tanto, un vecino alertó a la Policía sobre la presencia del cuerpo del joven, por lo que efectivos de la comisaría oeste 1ra. de San Justo realizaron las primeras averiguaciones para esclarecer lo ocurrido.

Tras relevar las cámaras de seguridad en la zona, los agentes establecieron que el muerto habría intentado sustraer un auto.

Por este motivo, los agentes rastrillaron la zona en búsqueda del vehículo implicado y lo encontraron estacionado en la calle Constitución al 3.600, a pocos metros de la escena del crimen, informaron las fuentes.

Al revisar el dominio del auto se estableció que pertenecía al ingeniero en electrónica, y, luego de revisar las cámaras de esa cuadram se determinó que el hombre bajó del rodado y se dirigió a pie hacia avenida Juan Manuel de Rosas, donde trabaja.