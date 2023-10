Sergio Massa en Bajo Flores se comprometió a "estar cerca, poner la cara y dar soluciones"

El candidato presidencial también se metió en la campaña porteña: "No viven en un reinado. No tienen que resignarse a que el cambio de jefe de Gobierno sea por transmisión sanguinea. No es cambiar al dueño por el primo; pueden elegir una alternativa. Se llama Leandro Santoro".

"Nuestra tarea y nuestra convicción no es dejar a los argentinos a la buena de Dios ni la Argentina dominada por la ley de la selva. Es la de un Estado que proteja y cuida a los sectores más vulnerables", sintetizó.

Sergio Massa Máximo Kirchner Foto: Unión por la Patria.

Máximo Kirchner contra Javier Milei y los negacionistas: "Más que gorilas son inhumanos"

Antes de que tome la palabra el ministro de Economía, Máximo Kirchner se refirió al candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei: "Cuando alguien quiere gobernar la Argentina, no anda con una motosierra en la mano. Nadie que quiere solucionar realmente los problemas de la gente anda con una motosierra en la mano".

Asimismo, criticó los discursos negacionistas que Milei encarnó en el último debate presidencial: "Parece mentira que 20 años después haya algunos todavía que siguen insistiendo en que lo que sucedió no sucedió. Más que gorilas son inhumanos".

Es por eso que le pidió a los presentes que "no dejen que los quiebren. No dejen que les digan que no merecen. Que su trabajo no vale, que su esfuerzo no vale".

Finalmente, le habló directamente a Sergio Massa: "Esto que pasa hoy acá es lo que tenés que perseguir. Que 20 años después de haber ido a un lugar te recuerden de esta manera. Hacelo, lo podés hacer". Y concluyó: "Con la misma convicción que me opuse al acuerdo con el FMI por las consecuencias actuales es con la que voy a votar a Sergio Massa el 22 de octubre".

Elecciones 2023: Leandro Santoro convocó al radicalismo porteño

Uno de los oradores de la tarde fue el candidato de Unión por la Patria a jefe de Gobierno porteño Leandro Santoro, quien se refirió al rol de Néstor Kirchner en el inicio de su presidencia, al valorar que convocó "a la gran transversalidad de los argentinos y argentinas para unir al movimiento nacional en el marco de un proyecto colectivo. Néstor Kirchner hizo una convocatoria a los radicales, a los socialistas y a los independientes; le pidió al peronismo que sea amplio en el abrazo a esos sectores populares que tenían otra tradición".

En ese marco, dijo que el ex presidente entendió que "para llevar adelante ese proyecto de transformación social se necesitaba un proyecto de poder popular y democrático profundo" y pidió replicar esa experiencia. "En la ciudad de Buenos Aires hay que desmantelar el neoliberalismo cultural y construir una mayoría social que nos permita a todos ser parte de un nuevo movimiento que no sólo derrote electoralmente sino culturalmente a las expresiones de Mauricio Macri y Jorge Macri".