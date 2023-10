El desopilante spot de Leandro Santoro con críticas al macrismo







En un nuevo video de campaña, Santoro volvió a tener a un toro como protagonista y en este caso cantó una emblemática canción de Wos con la letra cambiada por sus propuestas electorales.

Un nuevo spot de Leandro Santoro

El candidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro, sigue con su campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre con divertidos spots protagonizados por toros. En el último video que publicó, hizo una nueva versión de "Acaramelao" de Wos y el diputado nacional comentó: "Un toro cantando en bata tiene más sentido que tener 16 años de macrismo en la Ciudad".

En una simulación de una sesión de Bizarrap, se puede ver a una persona vestida de toro que canta "Acaramelao" de Wos, una canción emblema de la Selección argentina, con la letra cambiada por propuestas de su campaña y críticas al oficialismo porteño y en especial a su próximo rival electoral, Jorge Macri.

“Y no tengo pensado quedarme acá tirado y no tengo planeado bancar los negociados. No me pidas que no vuelva a intentar que Santoro llegue al balotaje. Y no tengo pensado votar recién llegados y no es de mi agrado que el sur siga olvidado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que Santoro gane en el balotaje. Estamos siendo generosos más de 15 años. Ya parece escandaloso pensando que votar a otro no se va al fondo del pozo”, dicen las primeras estrofas de la nueva canción de campaña de Santoro.

Más adelante, hace una fuerte crítica a Jorge Macri y al PRO, partido que gobierna en la ciudad de Buenos Aires hace 16 años, y se refiere a algunas de las problemáticas que busca solucionar. "Será lo tembloroso de la baldosa floja, mi corazón rabioso, entender todo es un poco soberbio. Querer alquilar te deja tenso hasta los nervios. Que el subte nunca crece, pero hay guita para los medios y ya no sé si es joda, no nos toman en serio y desconfío. Macri se borró y ahora lo puso al primo. Espero que haya otros que sientan lo mismo. El miedo que esta mafia nos lleve al abismo, parece que alquilar ahora es todo un desafío. ¿Y con el río qué pasó? Van a arrancárnoslo y si no te gusta el PRO ahora no está Lousteau, prefiero lo auspicioso de cambiar, que lo doloroso de estar siempre igual", apuntó.

Por último, dice: "Y no tengo ahorrado para alquilar más caro y no tengo planeado un colegio privado. Y no me pidas que no vuelva a intentar que Santoro llegue al balotaje. No quiero gobernando a un DJ fracasado y no tengo planeado bancar los negociados. No me pidas que no vuelva a intentar que Santoro gane en esta ciudad”, cierra el spot. ssstwitter.com_1696617949035.mp4 Santoro buscará revertir las elecciones en CABA El próximo 22 de octubre, Leandro Santoro buscará revertir el resultado electoral de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que dejaron a UP como segunda fuerza detrás de Juntos por el Cambio que sumó un total de 55,92% divididos entre Martín Lousteu y Jorge Macri, quien finalmente ganó la interna con un 28,66% de los votos. Por su parte, Santoro acumuló un 22,13%. En el último debate de candidatos a jefe de gobierno porteño, Santoro apuntó a los votantes de Lousteau. Sostuvo que su electorado "votó porque creía que en Buenos Aires hacía falta otra sensibilidad", y a ellos les dijo: "Si pensás que en la Ciudad se necesita más amor, más corazón y sensibilidad, te pido en serio que tengas en cuenta que el 22 de octubre tenemos una última oportunidad de construir una sociedad más inclusiva”. Y cerró: “Ayudame a dar la sorpresa".