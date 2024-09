Sesión en Diputados: diputada echada de LLA amagó con votar en contra, pero finalmente se abstuvo

Más temprano, Arrieta dejó entrever que votaría en contra del Presidente: ''Quiero decirles que los jubilados para nada son unos pasivos fiscales. Cuando milité por las ideas de la libertad creí que el ajuste iba a ser para la casta, para quienes se quedan con los negocios del Estado, pero no para los jubilados''. Finalmente, al momento de votar, se abstuvo.

"Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis , que entiendo y respeto las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio", había agregado.

Y añadió: ''Creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible. Había una propuesta del 8,10% que se debía justamente abonar, y después ir pagando como podía el Estado. Pero tampoco esperar que los jubilados mueran esperando un resarcimiento, su jubilación o un aumento".

"Es verdad que si bien estamos y queremos gobernar de aquí para las próximas generaciones, es verdad que los jubilados significan experiencia y significan pasado", concluyó.

Su salida de La Libertad Avanza con denuncias de por medio

Previo a su renuncia, la mendocina había responsabilizado de los hechos al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Además, Arrieta fue protagonista de una fuerte discusión que fue grabada y compartida por las redes sociales y, tras esto, denunció a su colega, Nicolás Fernando Mayoraz, por violencia de género.

“Decidí hacer mi propio bloque porque no puedo ser parte de un lugar donde no me respetan a mí ni la agenda del presidente”, exclamó en la puerta lateral del Congreso. ''Nadie se ha comunicado conmigo'', aseguró.

Además, la mendocina acusó al bloque libertario de ''malos tratos'', ''falta de consideración'' y que la ''dejaron sola''. Luego de la controversia que se generó por la visita a represores en el penal de Ezeiza, manifestó que ''se lavaron las manos con el tema'', y que su primer proyecto en el nuevo bloque será el de la ''ampliación de la investigación'' de dicho encuentro.

También pidió que se investigue ''al diputado Beltrán Benedit, que organizó la reunión, así como a Emilia Orozco y Lilia Lemoine, quienes estuvieron involucrados en la visita''. Y agregó: ''Yo ya he explicado: fue una visita institucional y no me lavo las manos. Sigo apoyando las ideas de la libertad''.