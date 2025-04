Silvia Lospennato criticó a La Libertad Avanza por querer una alianza en Provincia tras no acordar en CABA: "Coherencia"

“Lamentamos que esta división del voto tenga más posibilidad el kirchnerismo de ganar la elección”, expresó Lospennato, aunque insistió que el partido fundado por Mauricio Macri es la mejor opción en los comicios locales: “La solución solo la puede dar el equipo PRO. Nosotros no negamos los problemas. Invertimos para resolverlo”.

“Creo que lo que la gente quiera apoyar al Gobierno, esa es la elección de octubre. El porteño es un votante muy sofisticado. Que vote al PRO no quiere decir que esté en desacuerdo con el presidente”, sostuvo.

Por fuera de las discusiones políticas, la primera candidata del PRO se refirió a los logros de la gestión de Jorge Macri y aprovechó para contrastar con la administración de Javier Milei: “Nuestro superávit fiscal se logra sin interrumpir la obra pública, que es lo que nos piden los vecinos, que haya más obra pública. Tenemos cuatro años de equilibrio fiscal para mostrar en la Ciudad”, precisó y concluyó: “El porteño sabe que quien más ama a la ciudad es el PRO”.

Mauricio Macri cruzó a Javier Milei y negó que haya un acuerdo entre PRO y LLA en Provincia

El lunes, el expresidente Mauricio Macri también se expresó en favor de un posible acuerdo pero negó la versión que había dado Javier Milei de que la alianza para competir en las legislativas de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre ya se había consumado. El fundador del partido amarillo dejó en claro que si bien hubo conversaciones avanzadas, todavía no lograron llegar a un punto en común sobre la alianza y remarcó la tensión con Karina Milei.

"No hay acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza. Ha habido dos fotos y mucha conversación en los diarios, pero no es una conversación sobre cómo se ponen de acuerdo PRO y LLA, sino qué dirigentes del PRO van a ser candidatos de La Libertad Avanza. Hasta ahora no he escuchado al Presidente y muchos menos a la hermana y al 'Triángulo de hierro' decir queremos un acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Eso no sucedió en ningún lugar", describió la máxima autoridad del partido amarillo.

Si bien reiteró su apoyo a la administración libertaria, de hecho aseguró que vienen "apoyando como nunca antes lo hizo un partido político que no está en el Gobierno", volvió a advertir que "al Presidente no lo cuidan, le hacen decir cosas que no son exactas", apuntó.

"Hoy dijo que la Ciudad adelantó la elección y por eso no hubo un acuerdo con el PRO. La Ciudad adelantó la elección el 27 de diciembre, el 8 de enero el Presidente dijo públicamente que quería un acuerdo por el todo. Y el 9, yo saqué un comunicado diciendo que estábamos listos, hasta designé a cinco personas para sentarse a conversar para qué vamos a trabajar juntos y qué reformas haríamos. ¿Qué pasó? Silencio de radio", reveló Macri durante una entrevista con TN.