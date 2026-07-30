Buenos Aires oficializa la ampliación del régimen previsional para los excombatientes de Malvinas y sumará a unos 400 veteranos + Agregar ámbito en









La reforma a la Ley 15.386 incorpora a quienes debieron pedir la baja o el retiro por secuelas físicas o psicológicas de la guerra y que hasta ahora quedaban afuera del beneficio jubilatorio

La norma fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 13 de julio y amplía las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio especial para los veteranos de guerra.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó este jueves la Ley 15.617, que modifica el Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas creado por la Ley 15.386. La norma fue sancionada por la Legislatura bonaerense el 13 de julio y amplía las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio especial para los veteranos de guerra.

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El artículo 1° de la ley reformula el artículo 2° de la Ley 15.386 y establece que podrán acogerse al régimen especial los suboficiales y oficiales combatientes que revisten en planta permanente, transitoria o temporaria, y los contratados, que acrediten un mínimo de 55 años de edad y 20 años de servicio en uno o más regímenes jubilatorios. El texto incorpora a quienes se encuentren en situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, siempre que esa causal no haya sido por destitución, rebeldía o condena judicial equiparable a la destitución militar. Para acceder al beneficio, deberán acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), y la ley extiende el alcance a integrantes de la Policía y del Servicio Penitenciario bonaerenses que reúnan los mismos requisitos.

El artículo 2° modifica el artículo 3° de la ley original y mantiene la exclusión del beneficio para quienes hayan sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o sancionados por incumplimiento de deberes durante el conflicto bélico, delitos de lesa humanidad, actos de sedición o delitos contra el orden constitucional. La norma prevé que, si alguna de esas circunstancias se verifica después de la sanción de la ley, el beneficio caduca aunque ya hubiera sido otorgado.

Como disposición transitoria, el artículo 3° establece que las modificaciones tendrán aplicación compensatoria para los beneficiarios que, a la fecha de sanción de la ley, ya estuvieran percibiendo el beneficio bajo la modalidad de "Anticipo Jubilatorio" o haberes provisorios otorgados por el IPS.

La Ley 15.386 había creado en 2022 el régimen previsional especial para excombatientes de Malvinas en la Provincia, pero contemplaba un requisito de diez años de aportes efectivos al IPS para acceder al beneficio, una exigencia que la nueva ley reduce a ocho años. La reforma buscó incluir específicamente a los veteranos que debieron pedir la baja obligada por las secuelas físicas y psicológicas del conflicto bélico en el Atlántico Sur y que, por no haber continuado su carrera dentro de organismos estatales, quedaban excluidos del régimen vigente. De acuerdo con estimaciones difundidas durante el tratamiento parlamentario, la medida alcanzaría a alrededor de 400 excombatientes bonaerenses.

El proyecto fue impulsado por los senadores peronistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y su texto fue objeto de modificaciones tras cuestionamientos del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, que había alertado sobre la posibilidad de que la redacción original beneficiara a militares vinculados a violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura. A partir de esos planteos, se incorporó la cláusula que excluye expresamente del beneficio a quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o contra el orden constitucional, contenida en el artículo 2° de la ley ahora promulgada.