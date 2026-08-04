Video sorprendente: un hombre saltó desnudo desde el puente de Brooklyn con una mochila como paracaídas y sobrevivió

El episodio fue registrado por numerosos testigos y viralizado en redes sociales. Todo terminó con un amplio operativo de rescate y con el protagonista detenido.

Un hombre desnudo saltó desde el puente de Brooklyn y sobrevivió.

El insólito hecho ocurrió el domingo alrededor de las 14:30, cuando Galymzhan Abaildayev , de 44 años , escaló la torre norte del emblemático puente de Brooklyn , del lado de Manhattan, ante la mirada de decenas de personas que presenciaban la escena.

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Según informaron las autoridades estadounidenses, el hombre colocó varias banderas en la parte superior de la estructura antes de quitarse toda la ropa y lanzarse al vacío . Entre ellas se encontraba la bandera de Kazajistán , además de una manta con distintas inscripciones cuyo contenido no fue precisado.

Los videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que Abaildayev se arrojó hacia las aguas del East River mientras sostenía una mochila sobre su cabeza, aparentemente con la intención de utilizarla como un paracaídas improvisado para amortiguar la caída.

Poco antes del salto, efectivos de la Unidad de Servicios de Emergencia de la Policía de Nueva York habían intentado persuadirlo para que descendiera de la torre, aunque no lograron convencerlo.

Las torres de suspensión del puente de Brooklyn tienen una altura aproximada de 85 metros , por lo que la caída generó gran preocupación entre quienes presenciaban el episodio.

El hombre fue rescatado con vida y quedó detenido

Tras impactar en el agua, el hombre fue rescatado por agentes de la Unidad Portuaria de la Policía de Nueva York, que lo trasladaron al hospital NYC Health + Hospitals Bellevue.

De acuerdo con el parte oficial, permanece internado estable y fuera de peligro, pese a la magnitud del salto.

El lunes, la Policía informó que Abaildayev quedó imputado por imprudencia temeraria, allanamiento, exhibicionismo público, realización de grafitis y alteración del orden público.

Las penas que podría enfrentar

El cargo más grave corresponde al delito de imprudencia temeraria en segundo grado (reckless endangerment), previsto en el artículo 120.20 del Código Penal del estado de Nueva York.

El momento del salto del hombre.

Se trata de un delito menor de clase A que contempla una pena máxima de 364 días de prisión, una multa de hasta u$s100, además de la posibilidad de imponer tres años de libertad condicional y trabajos comunitarios.

Por su parte, las acusaciones por allanamiento, exhibicionismo público, alteración del orden público y grafitis suelen castigarse con sanciones menores, que incluyen multas y breves penas de cárcel.

En el caso de los grafitis, la legislación neoyorquina también prevé la obligación de reparar económicamente los daños ocasionados, a lo que podría sumarse el costo del importante operativo desplegado por la Policía y los servicios de emergencia tras el salto desde el puente de Brooklyn.