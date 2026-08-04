El Gobierno intimó a más de 500 prácticos a levantar el paro que mantiene a más de 150 buques detenidos

La Prefectura Naval Argentina ordenó a 536 profesionales de practicaje y pilotaje retomar de inmediato sus tareas tras la medida de fuerza contra el Decreto 690/2026. Advirtió que el incumplimiento podrá derivar en sanciones disciplinarias y eventuales denuncias penales.

La intimación de la Prefectura Naval Argentina exige a los profesionales del practicaje y pilotaje poner inmediatamente a disposición sus servicios y advierte que la negativa podría derivar en sanciones disciplinarias e incluso consecuencias penales.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) oficializó este martes la intimación a 536 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje para que retomen de manera inmediata sus actividades , en medio del paro por tiempo indeterminado que afecta la operatoria en los puertos y afecta a unos 150 buques.

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial mediante un edicto, luego de que los profesionales del sector iniciaran una medida de fuerza en rechazo al Decreto 690/2026 , norma que modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje. Los trabajadores anunciaron que no asistirán a embarcaciones argentinas ni extranjeras hasta que el Poder Ejecutivo suspenda o derogue esa regulación.

En el texto oficial, la Prefectura Naval Argentina notificó e intimó a los profesionales incluidos en el anexo de la disposición a ponerse de inmediato a disposición para cumplir "de manera regular y reglamentaria" las funciones previstas en el reglamento aprobado por el Decreto 690/2026, bajo apercibimiento de sanciones.

Además, el organismo recordó que actúa como autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria sobre la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para ríos, puertos, pasos y canales del país.

La intimación también advierte que el incumplimiento de la orden podrá dar lugar a sanciones disciplinarias y posibles denuncias penales . Para ello cita el artículo 190 del Código Penal, que prevé penas de dos a ocho años de prisión para quien ejecute actos que pongan en peligro la seguridad de una nave, y el artículo 194, que sanciona a quien impida o entorpezca el normal funcionamiento del transporte por agua.

El conflicto se originó tras la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, impulsado por el Gobierno nacional para reemplazar el régimen de practicaje vigente desde 1991. La normativa crea un registro abierto de profesionales administrado por la Prefectura, permite a los usuarios elegir libremente a sus prestadores, elimina restricciones para el ingreso de nuevos profesionales y otorga a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y exigir la publicación de los precios del servicio.

La regulación también elimina la segmentación geográfica que obligaba a cambiar de práctico durante un mismo recorrido, flexibiliza las condiciones para el traslado de estos profesionales, amplía los casos en los que algunos buques quedan exceptuados de contratar el servicio e incorpora mecanismos destinados a garantizar la continuidad de la actividad ante situaciones excepcionales.

La medida de fuerza ya tiene impacto sobre el comercio exterior. Según datos difundidos por el Centro de Navegación, al menos 140 buques permanecen pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, mientras distintas operaciones portuarias permanecen demoradas por la falta de profesionales habilitados para realizar las maniobras de ingreso y salida de las embarcaciones.

Hay más de 150 buques detenidos por un cese de actividades

Los principales puertos del país permanecen paralizados luego de que el Gobierno nacional desregulara el servicio de practicaje y pilotaje mediante el Decreto 690/2026. Como respuesta a la medida, gran parte de los prácticos dejaron de aceptar nuevos servicios en rechazo a la norma impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según fuentes de la agroindustria, más de 150 buques permanecen detenidos a la espera de poder ingresar o salir de los puertos. "Los barcos están parados porque requieren la asistencia del práctico para moverse", resumió una fuente ligada al negocio de la agroexportación.

En ese contexto, desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) señalaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas se encuentran momentáneamente interrumpidas debido a la "indisponibilidad de prácticos por un conflicto cuyas causas son ajenas al sector que representan", una situación que, advirtieron, podría generar dificultades de abastecimiento por inconvenientes en el transporte.