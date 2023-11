Subte: un psicólogo pidió no votar a Milei porque "está loco y es peligroso"

El psicólogo Sergio Zabalza durante un viaje en subte les pidió a los pasajeros que "reflexionen". "Creo en la libertad de poder hablar y no en una tiranía", indicó.

Sergio Zabalza, psicólogo y docente, realizó un discurso en el s ubte porteño en el que advirtió que el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, "es peligroso y está loco". En su alocución llamó a no votar por el candidato libertario y señaló que su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, "quiere una tiranía".

"Nos quieren hacer perder todo lo que tenemos, que aunque sea poco podemos vivir respetándonos. Soy psicólogo y sé perfectamente que el candidato de La Libertad Avanza está loco y es peligroso. Y está acompañado por esa persona, que no es loca pero reivindica criminales", agregó Zabalza.

Embed - Un PSICÓLOGO pidió NO VOTAR a MILEI: "ESTÁ LOCO y es PELIGROSO"

Agregó que "el ajuste que quieren hacer, además de que no va a servir para nada, solo es para beneficio de algunos miserables que están usando a este loco, como por ejemplo Mauricio Macri", en referencia al acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO que impulsó el expresidente.

"Yo creo en la libertad, pero no en la que me quiere vender Milei. Creo en la libertad de poder hablar, no la de la vicepresidenta de Milei que quiere una tiranía. Por favor, les pido que reflexionemos", concluyó.