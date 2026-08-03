Javier Milei volvió a defender la reforma del BCRA: "No se va a poder financiar al fisco y no se va a remover fácilmente al presidente" + Agregar ámbito en









El Presidente lidera la estrategia oficial para avanzar en la iniciativa considerada fundamental por el Gobierno para lo que resta del mandato. "No somos Suiza, pero estamos mejor", justificó al ser consultado por la morosidad de las familias y el pluriempleo

Javier Milei defendió al reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El presidente Javier Milei defendió una vez más el polémico proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el cual se ha convertido en el principal objetivo del Gobierno para la segunda mitad del año, al tiempo que volvió a responsabilizar a los morosos por sus deudas en plena crisis de impagos de créditos personales.

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En ese sentido, afirmó que, con el nuevo esquema, "no se va a poder financiar al fisco y no se va a remover fácilmente al presidente", en referencia a los mecanismos previstos para limitar la intervención del poder político sobre el organismo y garantizar una mayor independencia en sus decisiones.

El Presidente defendió la necesidad de redefinir el rol de la entidad y cuestionó cualquier mecanismo que implique utilizarla para financiar las cuentas públicas. En ese sentido, sostuvo que "si termina financiando al Tesoro, pasa a ser un órgano de recaudación fiscal", al advertir que esa dinámica desvirtuaría la función que, según su visión, debe cumplir el organismo dentro del esquema económico.

Javier Milei defendió la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. En declaraciones a Mitre, se refirió a la situación de la economía real y reconoció que aún persisten dificultades en la microeconomía. "No estoy diciendo que esté bien la microeconomía", afirmó, aunque defendió el rumbo de su gestión y sostuvo que la situación actual representa una mejora respecto del punto de partida: "No somos Suiza, pero estamos mucho mejor, si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos".

El jefe de Estado respondió al planteo con los datos oficiales de pobreza y recordó que, al inicio de su gestión, luego de la actualización de las mediciones, el índice alcanzaba al 57% de la población. Según destacó, actualmente se ubica en torno al 29%, lo que implica que unos 14 millones de argentinos dejaron de estar bajo la línea de pobreza. En la misma línea, señaló que la indigencia descendió del 20% al 6%, mientras que la pobreza infantil se redujo del 70% al 42%.

Malvinas y la interna política En otro tramo de sus declaraciones, Javier Milei aseguró que el gesto de la Selección argentina en relación con la bandera de las Islas Malvinas no afectó las negociaciones con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. El Presidente sostuvo que la postura del Gobierno en la disputa territorial se mantiene sin cambios y desligó la cuestión diplomática de las expresiones vinculadas al seleccionado nacional. Javier Milei descartó que la bandera de la Selección argentina afectara la negociación por Malvinas. Milei también reconoció el interés de Estados Unidos en las Islas Malvinas y consideró que ese vínculo puede tener un papel relevante en la estrategia argentina para recuperar la soberanía. Según planteó, la relación con Washington será "clave" en ese objetivo, en línea con el acercamiento que su administración mantiene con el gobierno estadounidense. En paralelo, el Presidente volvió a marcar diferencias con Victoria Villarruel, quien respondió a sus cuestionamientos y defendió su posición política. Milei consideró que la vicepresidenta parece "replicar argumentos vinculados al kirchnerismo" y aseguró que ya tiene definido quién será su compañero de fórmula, y que cuenta con varias opciones.