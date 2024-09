Think tank del PRO lanzó duro informe sobre pobreza: "La democracia sumó 17 millones de pobres"

El "think tank" del PRO hizo un diagnóstico crítico de la evolución social en Argentina y señaló que desde 1983 el país "sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres".

La Fundación Pensar, "think tank" del PRO, lanzó su primer informe sobre el avance de la pobreza en Argentina, analizando los últimos 40 años. El texto advierte que "la democracia trajo libertad pero no progreso" y señala que desde 1983 "Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres".