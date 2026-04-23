La ONU alertó que la guerra en Irán empujará a más de 30 millones de personas de nuevo a la pobreza

La organización indicó que entre las razones está la interrupción de suministro energético, fertilizantes y caída de remesas. "Incluso si la guerra terminara mañana, esos efectos ya se están sintiendo", advirtieron.

"Incluso si la guerra terminara mañana, esos efectos ya se están sintiendo y empujarán a más de 30 millones de personas a la pobreza", recalcaron desde la ONU.

Más de 30 millones de personas volverán a caer en la pobreza debido a las repercusiones de la guerra en Irán, de acuerdo con estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Entre ellas se pueden considerar las interrupciones en el suministro de combustible y fertilizantes en plena temporada de siembra, complicada por el bloqueo de buques de carga en el estrecho de Ormuz .

Entre otras consecuencias de la crisis, mencionó la escasez de energía y la caída de las remesas: "Incluso si la guerra terminara mañana, esos efectos ya se están sintiendo y empujarán a más de 30 millones de personas a la pobreza", recalcó. Gran parte de los fertilizantes del mundo se producen en Medio Oriente y un tercio de los suministros mundiales pasa por el estrecho de Ormuz, donde Irán y EEUU se disputan el control.

Entre otras consecuencias de la crisis, mencionó la escasez de energía y la caída de las remesas.

Este mes, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU advirtieron que la guerra provocará un aumento de los precios de los alimentos, lo que supondrá una carga adicional para las poblaciones más vulnerables del mundo. De Croo señaló que las repercusiones de la crisis ya terminaron con entre el 0,5% y el 0,8% del PIB mundial: "Lo que lleva décadas construir, ocho semanas de guerra bastan para destruirlo".

La crisis también está poniendo a prueba los esfuerzos humanitarios, mientras la financiación se reduce y las necesidades aumentan en lugares que ya se enfrentan a graves emergencias, como Sudán, Gaza y Ucrania. "Tendremos que decir a ciertas personas: lo sentimos mucho, pero no podemos ayudarlos", afirmó.

Irán promete "golpes demoledores" y ataca tres buques en el estrecho de Ormuz

Irán tensó el estrecho de Ormuz con ataques a al menos tres buques y la incautación de dos portacontenedores, mientras la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que está preparada para asestar “golpes demoledores” si se reanudan los combates, en un escenario marcado por la frágil tregua con Estados Unidos y el bloqueo sobre sus puertos.

El primer episodio se registró en el Golfo de Omán, a unos 28 kilómetros al noreste de la costa, en una zona de tránsito constante que, en este contexto, funciona como antesala del estrecho de Ormuz. Allí, una lancha patrullera vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica se aproximó a un buque portacontenedores y abrió fuego.

La Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que el ataque provocó daños en la embarcación, aunque no dejó víctimas. El buque, identificado como el Epaminondas, navegaba con bandera de Liberia, pertenecía a la empresa griega Technomar Shipping y era operado por MSC. Los disparos se produjeron sin advertencia previa por radio, según el capitán.