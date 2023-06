Tras las críticas del Frente Renovador, Alberto Fernández se muestra con Scioli.

La foto política puede leerse como un respaldo del Jefe de Estado al embajador luego de las críticas que el Frente Renovador le hiciera . Ambos comparten la idea de que lo mejor para el Frente de Todos de cara a las próximas elecciones es ir a unas PASO de la coalición , y no lograr una fórmula de consenso, algo a lo que aspira el massismo.

cecilia moreau sergio massa 2022.jpg Cecilia Moreau y Sergio Massa.

"Massa está harto de sostener la estabilidad, mientras otros se dedican a jugar la interna con soldaditos de cartón", sostuvo Moreau, al referirse a Daniel Scioli.

"El 10 de junio el Frente Renovador realizará su congreso y ahí haremos público el rol de nuestro espacio. Debemos ordenar la coalición de gobierno y dar la pelea en gobernar y para eso hay que ordenar la economía", añadió sobre el congreso del Frente Renovador que se llevará a cabo en el Estadio Arena de Malvinas Argentinas.

El domingo a través de su cuenta de Twitter, Moreau ya había cuestionado esta situación luego de la gira por China: "Da pena llegar y ver que propios y extraños, que generaron la crisis que hace necesaria la estabilización, están acá jugando a los soldaditos, mientras tendrían que estar cumpliendo sus obligaciones. Dos caras de una misma moneda".

https://twitter.com/ceciliamoreauok/status/1665432057747472386 Terminamos una gira por China muy fructifera para Argentina, con logros como el swap con uso abierto y obras claves para nuestro pais.



En este viaje obtuvimos mayores

aperturas de mercados y consolidación de la relación con la asamblea del pueblo.



Nos da alegria construir… — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 4, 2023

En el marco de un diálogo que sostuvo con periodistas este miércoles, Scioli fue consultado por Ámbito sobre las críticas de Moreau a su gestión. Si bien el embajador dijo tener "respeto por todas las declaraciones", se mostró visiblemente molesto y enumeró su gestión.

"Todo el mundo sabe que reconstruí la relación con Brasil, que volvió a ser el primer socio comercial de Argentina", comenzó diciendo Scioli. "Logré cosas que parecían imposibles con (el expresidente de Brasil, Jair) Bolsonaro, que nos proveyó de la energía eléctrica que el país necesitó. Resolvimos todas las controversias y salvé el Mercosur, porque en la concepción del gobierno era un contrapeso", destacó.

ALBERTO FERNANDEZ Y DANIEL SCIOLI.JPG Daniel Scioli y Alberto Fernández. Presidencia

Mientras se cocina la foto de Alberto Fernández con Daniel Scioli, distintos referentes del Frente Renovador salieron a cuestionar la idea de unas PASO. En esta línea se expresó el ministro de Transporte, Diego Giuliano, quien reiteró hoy sus cuestionamientos a llevar a cabo una competencia interna en el Frente de Todos porque "pueden traer dificultades en la gestión, si se realiza una PASO entre ministros del mismo gobierno".

"Una PASO interministerial podría tener una dificultad en la gestión", consideró Giuliano, que en declaraciones a Radio 10, argumentó que desde el Frente Renovador, están planteando "razonabilidad" al resto de los sectores que conforman la coalición oficialista.

A su turno, el diputado nacional del Frente Renovador, Carlos Selva, pidió "buscar un punto de consenso" al seno de la coalición oficialista "para tener un candidato único". El legislador afirmó que se puede "discutir si es Massa o no" el candidato, pero no se puede pensar en ir a una interna en el FdT porque, advirtió, "llegar a una PASO con cuatro candidatos es una carta de despedida" y "no sólo por el resultado individual, sino por el general", a lo que agregó que para el Frente Renovador el candidato "tiene que ser él", por Sergio Massa.

A esto se suma el faltazo de Sergio Massa a un foro organizado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Ante la consulta de este medio por la ausencia, voceros del ministro señalaron que estuvo "con reuniones", aunque el hecho abrió interrogantes en la coalición oficial.

Todavía resuenan las palabras del titular de Hacienda el pasado 11 de mayo: “No nos entra un quilombo más, necesitamos orden político para que haya orden económico”. En ese contexto se preguntó: “¿No les parece que ya tenemos quilombos como para enquilombarle la vida a la gente con los problemas de la política?", e indicó que "para que haya estabilidad tiene que haber orden político”.