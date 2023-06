Cecilia Moreau: "Massa está harto"

Massa China.jpeg

"Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas", aseguró la titular de Diputados.

"Scioli es embajador en Brasil y tiene que tomar una decisión si va a ser candidato o sigue como funcionario en el exterior, pero esta situación no corresponde mientras hace campaña y no consigue créditos ni vías de desarrollo para Argentina", cuestionó.

En tanto, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, también se expresó sobre el congreso del espacio y resaltó: "El Frente Renovar continuará en el Frente de Todos en la medida en que demuestren voluntad de ganar las elecciones".

"Nosotros tenemos, en este caso, que analizar cuál va a ser nuestra participación dentro del proceso electoral. El líder del espacio del frente renovador, que es Sergio Massa, tomará la decisión de cuál va a ser su participación", advirtió el funcionario nacional.

"Continuaremos en el Frente de Todos trabajando en ese en este espacio político en la medida en que el Frente de Todos demuestre como nosotros conocemos la voluntad de ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Tenemos que trabajar en un sistema competitivo y nos permita seguir con un proyecto de país que hay que tener claro el rumbo", consideró.

En declaraciones a la prensa, agregó: "Luego vendrán las medidas, vendrán las correcciones que haya que hacer en cada área pero el rumbo fundamental, porque la Argentina sale adelante con trabajo y con producción, y no con especulación financiera, y digamos, una mirada centralista y unitaria".