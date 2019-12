La Justicia absolvió a Milani en la causa por la desaparición del soldado Ledo

Los jueces, en tanto, sentenciaron a 14 años de prisión a Esteban Sanguinetti, el oficial superior a Milani en Tucumán en 1976, cuando ocurrió el hecho. Según indicaron los magistrados, deberá cumplir la condena en su domicilio ya que tiene 77 años.

Tras conocerse el dictamen, Milani se retiró el edificio sin realizar declaraciones. Este es el segundo juicio por delitos de Lesa Humanidad en el que resulta absuelto, el anterior tuvo lugar en La Rioja por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo Ramón, durante la última dictadura militar. Tras esa absolución, Milani fue puesto en libertad tras permanecer preso desde febrero de 2017.

El exjefe del Ejército del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner llegó a este juicio acusado de falsear un acta sobre la presunta "deserción" y por encubrimiento de la desaparición de Ledo, delito por el cual las querellas y fiscalía habían solicitado una pena de 6 años de prisión.

Previamente a la lectura del veredicto, el exjefe del Ejército había reiterado su inocencia. "Estoy de pie, no me van a quebrar", dijo Milani ante el Tribunal.

"Uso mis últimas palabras para expresar mi firme convicción de que tanto aquí como en el juicio realizado en La Rioja se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino más que a mí", indicó. A su vez, insistió que se considera víctima "de una campaña política, mediática y judicial inédita".

"Estoy tranquilo, seguro de que me asiste la verdad y la razón. A pesar de las difamaciones, calumnias e injurias, estos ataques sistemáticos, estoy de pie, no me van quebrar. Sigo creyendo en la patria grande, justa, libre y soberana, donde también existen jueces justos y honorables", agregó Milani.

"A través de las declaraciones de los testigos que han pasado por este debate, ha quedado demostrado que el 17 de junio de 1976 Ledo fue sacado a la 1 de la mañana del campamento de Monteros por Sanguinetti y no volvió más", alegaron las querellantes.

La letradas relataron que "cuando la madre de Ledo, Marcela Brizuela, fue a visitarlo el 4 de julio al campamento por su cumpleaños, le dijeron que su hijo había desertado".

"Sanguinetti desplegó una conducta homicida a partir de la privación ilegítima de la libertad de Ledo, quien fue trasladado a Arsenales (centro clandestino de detención donde fue visto por dos testigos por última vez) y finalmente ultimado", sostuvieron, y por esa razón habían solicitado la pena de prisión perpetua para el ex militar.

Luego de conocer la sentencia Graciela Ledo, la hermana de la víctima, indicó que "los jueces son cómplices de la dictadura, por eso dieron esta sentencia, pero vamos a recurrir a todas la instancias internacionales que hagan falta para revertirla".

"Vamos a denunciar en el mundo la falta de justicia y de independencia de los distintos poderes que rige en este país", aseguró Brizuela y agregó: "creo que Milani fue absuelto porque fue jefe del Ejército del gobierno anterior".