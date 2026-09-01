Una amplia mayoría de los catamarqueños reprueba la gestión del gobernador Raúl Jalil, mientras que el presidente Javier Milei condensa una reprobación del 65% en esa provincia norteña.
Una amplia mayoría de los catamarqueños reprueba la gestión de Raúl Jalil
Casi el 70% de los habitantes de la provincia se muestra en contra de la figura del gobernador. El intendente de la capital, Gustavo Saadi, y la senadora Lucía Corpacci cosechan una mejor imagen.
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De acuerdo a una encuesta realizada por Zuban Córdoba y Asociados, el 66,5% de los consultados le baja el pulgar a la gestión de Jalil, mientras que el 32,4% la aprueba. El 1,1% restante respondió que no sabe.
El nivel de rechazo se divide entre un 33,1% que desaprueba totalmente la administración provincial y otro 33,4% que la desaprueba en parte. Del otro lado, apenas el 5,2% la aprueba totalmente, mientras que el 27,2% la aprueba algo.
El dato representa un deterioro respecto de las mediciones anteriores. En marzo, la desaprobación de Jalil era del 62,6%, pasó al 63,4% en abril y se ubicó en 62,2% en mayo.
En agosto alcanzó el 66,5%, el registro más alto de la serie. En paralelo, la aprobación cayó del 36,3% de marzo al 32,4% actual.
La encuesta fue realizada entre el 13 y el 16 de agosto de 2026, sobre 640 casos de la población general mayor de 16 años de la provincia de Catamarca, con un margen de error de ±3,87% y un nivel de confianza del 95%.
Por el contrario, la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci registró en agosto una imagen positiva del 49,4%, frente a un 40,4% de imagen negativa. El 7,7% dijo no conocerla y el 2,6% no supo responder.
Su imagen positiva, además, se mantiene relativamente estable a lo largo del año: fue del 50,1% en marzo, 49,9% en abril, 50,9% en mayo y 49,4% en agosto. En paralelo, la imagen negativa pasó del 38,1% en marzo al 40,4% actual.
En la comparación con otros dirigentes provinciales, Corpacci queda segunda en imagen positiva, detrás de Gustavo Saadi, que alcanza el 50,3%. Raúl Jalil, en cambio, aparece bastante más abajo: tiene 38,2% de imagen positiva y 60,8% de negativa.
El dato más interesante es que Corpacci tiene un diferencial de imagen positivo de 9 puntos (49,4% contra 40,4%), mientras que Jalil presenta un diferencial negativo de 22,6 puntos (38,2% contra 60,8%).
Los datos llegan en momentos en que Jalil debe tomar una definición. Aunque la Constitución local lo habilita a buscar un nuevo mandato -el tercero-, el mandatario anticipa que no tiene intención de competir.
En su lugar iría el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, quien cosechó un perfil más opositor a la gestión de Milei, mucho más que el del actual líder, uno de los más cercanos a la Casa Rosada.
De todos modos, se especula con que el gobernador podría competir por una banca en el Senado. Actualmente, dos de los tres escaños le pertenecen al PJ: Lucía Corpacci, más cercana al Instituto Patria, y Guillermo Andrada, alfil del jefe provincial.
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