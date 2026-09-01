Una amplia mayoría de los catamarqueños reprueba la gestión de Raúl Jalil

Casi el 70% de los habitantes de la provincia se muestra en contra de la figura del gobernador. El intendente de la capital, Gustavo Saadi, y la senadora Lucía Corpacci cosechan una mejor imagen.

Raúl Jalil negoció en la Casa Rosada el paso al costado de la Nación de la administración de YMAD.

Una amplia mayoría de los catamarqueños reprueba la gestión del gobernador Raúl Jalil , mientras que el presidente Javier Milei condensa una reprobación del 65% en esa provincia norteña.

De acuerdo a una encuesta realizada por Zuban Córdoba y Asociados, el 66,5% de los consultados le baja el pulgar a la gestión de Jalil , mientras que el 32,4% la aprueba. El 1,1% restante respondió que no sabe.

El nivel de rechazo se divide entre un 33,1% que desaprueba totalmente la administración provincial y otro 33,4% que la desaprueba en parte . Del otro lado, apenas el 5,2% la aprueba totalmente, mientras que el 27,2% la aprueba algo.

El dato representa un deterioro respecto de las mediciones anteriores. En marzo, la desaprobación de Jalil era del 62,6%, pasó al 63,4% en abril y se ubicó en 62,2% en mayo.

En agosto alcanzó el 66,5%, el registro más alto de la serie. En paralelo, la aprobación cayó del 36,3% de marzo al 32,4% actual.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 16 de agosto de 2026, sobre 640 casos de la población general mayor de 16 años de la provincia de Catamarca, con un margen de error de ±3,87% y un nivel de confianza del 95%.

Por el contrario, la exgobernadora y actual senadora Lucía Corpacci registró en agosto una imagen positiva del 49,4%, frente a un 40,4% de imagen negativa. El 7,7% dijo no conocerla y el 2,6% no supo responder.

Su imagen positiva, además, se mantiene relativamente estable a lo largo del año: fue del 50,1% en marzo, 49,9% en abril, 50,9% en mayo y 49,4% en agosto. En paralelo, la imagen negativa pasó del 38,1% en marzo al 40,4% actual.

En la comparación con otros dirigentes provinciales, Corpacci queda segunda en imagen positiva, detrás de Gustavo Saadi, que alcanza el 50,3%. Raúl Jalil, en cambio, aparece bastante más abajo: tiene 38,2% de imagen positiva y 60,8% de negativa.

El dato más interesante es que Corpacci tiene un diferencial de imagen positivo de 9 puntos (49,4% contra 40,4%), mientras que Jalil presenta un diferencial negativo de 22,6 puntos (38,2% contra 60,8%).

Los datos llegan en momentos en que Jalil debe tomar una definición. Aunque la Constitución local lo habilita a buscar un nuevo mandato -el tercero-, el mandatario anticipa que no tiene intención de competir.

En su lugar iría el intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Gustavo Saadi, quien cosechó un perfil más opositor a la gestión de Milei, mucho más que el del actual líder, uno de los más cercanos a la Casa Rosada.

De todos modos, se especula con que el gobernador podría competir por una banca en el Senado. Actualmente, dos de los tres escaños le pertenecen al PJ: Lucía Corpacci, más cercana al Instituto Patria, y Guillermo Andrada, alfil del jefe provincial.