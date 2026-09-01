Osvaldo Jaldo se distancia del Gobierno: ratificó su rechazo a eliminar las PASO, en sintonía con el PJ

La posición del mandatario tucumano se suma a una lista creciente de reparos que la Casa Rosada viene encontrando entre los mandatarios provinciales dialoguistas, a la hora de avanzar con la eliminación definitiva de las PASO.

Osvaldo Jaldo volvió a tomar distancia de Balcarce 50 y reiteró su decisión de sostener las primarias como mecanismo para la elección de candidaturas.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo , volvió a marcar diferencias con el Gobierno sobre el proyecto para eliminar las PASO el año próximo. "Para nada estoy de acuerdo", afirmó al ser consultado y agregó que tampoco respalda una reforma electoral general impulsada a nivel nacional. Centró su objeción en el momento de la discusión, más que en el fondo de la reforma, al sostener que modificar las reglas de juego una vez que el proceso electoral ya está en marcha perjudica por igual a todos los espacios políticos que compiten.

Las declaraciones fueron luego de supervisar la construcción de una línea de alta tensión, en donde aclaró que su administración mantiene abierto el diálogo institucional con el gobierno de Javier Milei. Desde que la eliminación de las PASO empezó a instalarse como proyecto concreto del Gobierno, en abril, el mandatario sostiene el argumento que, de eliminarse las primarias, los partidos deberían volver a definir candidaturas por su propia carta orgánica. En julio lo repitió en los mismos términos, remarcando que su bloque (Independencia, en Diputados) no había "cambiado bajo ningún punto de vista" lo dicho anteriormente.

Esa constancia tiene, además, una lectura que excede lo local porque envía así una señal hacia el PJ nacional que -a través de referentes como José Mayans en el Senado y distintos bloques en Diputados- trabajan en la misma dirección. Es decir, bloquear cualquier intento de suspender o eliminar las primarias. La coincidencia no es menor para un gobernador que administra con cuidado su relación tanto con la Casa Rosada como con su propio espacio político, y que con esta postura sostenida en el tiempo evita quedar corrido del planteo que el peronismo intenta unificar de cara a 2027.

El caso de Jaldo contrasta con el de otros mandatarios peronistas que también dialogan con la Casa Rosada. En las últimas semanas, tanto Raúl Jalil (Catamarca) como Gustavo Sáenz (Salta) se pronunciaron a favor de eliminar las PASO, con el argumento de que la herramienta ya no le sirve a la sociedad y que la selección de candidatos debería resolverse puertas adentro de cada partido. Jalil puso como condición de que el cambio se dé con "un amplio consenso" y no de manera unilateral.

Esa diferencia de posturas entre gobernadores dialoguistas del Norte Grande abrió una gestión puertas adentro del peronismo. En los últimos días, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contó en una entrevista que mantuvo una charla con Jalil en la que, según su relato, logró "hacerle entender que las PASO eran necesarias" para el espacio.

Quintela, que fue uno de los mandatarios que participó del cónclave peronista en el Hotel Emperador, quedó a cargo -junto a otros referentes del PJ- de la tarea de dialogar con los gobernadores que quedaron al margen de ese encuentro, entre ellos Jaldo y el propio Jalil, con el objetivo declarado de acercarlos a una estrategia común del justicialismo para los comicios presidenciales del año próximo. En ese contexto, la posición invariable que sostiene Jaldo desde abril lo ubica, a diferencia de Jalil o Sáenz, ya alineado de entrada con el reclamo que el PJ nacional.

A fines de septiembre se votaría la eliminación de las PASO en el Senado.



De momento, a favor:

Valdés

Orrego

Jalil

Passalacqua

Figueroa

Frigerio

Torres



En contra:

Pullaro

Melella

Ziliotto

Kicillof

Suárez

Jaldo

Insfrán

Quintela



El resto, indecisos. — EMANEM (@EMANEM_AR) August 30, 2026

Un freno más

La posición de Osvaldo Jaldo se suma a una lista creciente de reparos que la Casa Rosada viene encontrando entre los mandatarios provinciales dialoguistas, a la hora de avanzar con la eliminación definitiva de las PASO. El jefe de Gabinete de Ministros Diego Santilli lidera desde hace meses las conversaciones con los gobernadores en busca de respaldo parlamentario, mientras que en el Senado la negociación quedó en manos de Patricia Bullrich, con la mira puesta en los bloques de la UCR y el PRO, hoy fragmentados, entre quienes acompañarían una suspensión de las primarias y quienes rechazan su desaparición.

Ante la falta de números propios, en el oficialismo empezó a tomar fuerza la alternativa de que en lugar de derogar las PASO, repetir el mecanismo utilizado en 2025, cuando las primarias fueron suspendidas por única vez para esa elección legislativa. A cambio de acompañar, los jefes provinciales negocian incorporar sus propios reclamos -como obra pública, transferencias de recursos y deudas de las cajas previsionales- en la discusión del Presupuesto 2027.

El futuro de las PASO es motivo de discusión entre los gobernadores y Nación.

Detrás del debate técnico sobre calendarios y reglamentos, en el peronismo se sostiene que la subsistencia de las PASO le permitiría al espacio ordenar su interna, dirimir candidaturas y llegar más unificado -y con un candidato competitivo- a los comicios de 2027, después de un año marcado por reacomodamientos internos entre distintos sectores del PJ.

Esa lectura explica, en parte, por qué referentes del propio peronismo vienen impulsando en paralelo una estrategia para reunir los votos necesarios en el Senado y bloquear cualquier intento de reforma que suspenda o elimine las primarias.

Para la Casa Rosada la eliminación de las PASO evitaría una interna que -a su juicio- termina funcionando como una encuesta gratuita para la oposición y le resta impacto al efecto sorpresa de una candidatura única en las generales. En el medio quedan los gobernadores dialoguistas, entre ellos Jaldo, que administran con cautela su apoyo al Gobierno pero no están dispuestos a resignar las reglas electorales que rigen la competencia en sus propios distritos.