Armando Cavalieri fue reelecto al frente del Sindicato de Comercio porteño + Agregar ámbito en









La Lista Azul se impuso en las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal, con más de 16.200 afiliados que participaron de la votación. Cavalieri continuará además al frente de la FAECYS.

Cavalieri renovó su mandarto por 4 años.

El Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) confirmó el triunfo de la Lista Azul, encabezada por Armando Cavalieri y Carlos Pérez, en las elecciones realizadas este jueves. Más de 16.200 afiliados participaron de la jornada, que le permitió a la conducción oficialista mantener el control de la organización porteña y de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS).

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El proceso electoral contó con validación institucional y judicial. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había revocado la oficialización de la Lista Celeste-Verde, luego de que peritajes caligráficos detectaran irregularidades en 1.238 firmas. Las anomalías impidieron que esa lista alcanzara los requisitos reglamentarios establecidos para la convocatoria electoral.

Cavalieri continuará al frente del Sindicato de Empleados de Comercio de CABA Tras la reelección, Cavalieri destacó el nivel de participación de los afiliados y vinculó el resultado con la unidad interna del gremio: "La gran participación de nuestros afiliados es una clara demostración de la consolidación y unidad del Sindicato de Comercio. En una coyuntura donde las políticas del Gobierno Nacional plantean grandes desafíos para el mundo laboral, la fortaleza de nuestra organización es la herramienta principal para defender con firmeza la dignidad, el salario y las conquistas de cada trabajador mercantil", expresó luego de confirmarse su victoria.

View this post on Instagram El dirigente iniciará así un nuevo período como Secretario General del sindicato. En ese marco, planteó la necesidad de mantener una estructura gremial unificada para afrontar el escenario nacional.

"Frente al escenario nacional actual, un gremio unido y consolidado es indispensable para actuar con representatividad y peso estratégico. Iniciamos este nuevo período reafirmando el compromiso inquebrantable de estar al frente de las discusiones nacionales, al lado de la familia mercantil y en constante protección de sus derechos", concluyó.