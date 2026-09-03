Zona franca en Catamarca: Javier Milei y Raul Jalil firmaron el acuerdo para impulsar inversiones y exportaciones + Agregar ámbito en









El Presidente, el jefe de Gabinete y el gobernador Raúl Jalil firmaron el acuerdo para crear la Zona Franca ubicada sobre el Corredor Bioceánico. La iniciativa busca impulsar la minería, la agroindustria, el comercio exterior y las inversiones en el Oeste catamarqueño.

En la rúbrica estuvieron en jefe de Gabinete, Lule Menem y el gobernador Jalil. @RaulJalil_ok

El presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmaron el acuerdo para establecer una Zona Franca en Tinogasta, que contará con una baja de impuestos para promover la producción y mejorar la competitividad de las economías regionales.

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La nueva zona estará ubicada sobre el Corredor Bioceánico y conectada a través del Paso San Francisco, una localización que, según destacaron desde el Gobierno provincial, permitirá potenciar el comercio y las exportaciones y atraer nuevas inversiones al Oeste de Catamarca.

Zona Franca de Tinogasta: qué actividades busca impulsar La iniciativa se enmarca en la Ley N° 24.331 y contempla la creación de una Zona Franca de carácter mixto, industrial y comercial. El objetivo es fortalecer las cadenas de valor vinculadas a la minería, la agroindustria, el comercio exterior y la integración bioceánica.

Junto al presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, @diegosantilli firmamos un acuerdo histórico para nuestra provincia: la creación de la Zona Franca en Tinogasta, que contará con una importante baja de impuestos para impulsar la producción.



Ubicada sobre el Corredor… pic.twitter.com/S867Xugrsi — Raúl Jalil (@RaulJalil_ok) September 3, 2026 Desde el Gobierno de Catamarca señalaron que el proyecto busca generar las condiciones necesarias para incrementar la competitividad regional y consolidar un polo productivo, logístico y comercial para la provincia y el norte argentino.

La propuesta apunta además a promover nuevas inversiones y la generación de empleo de calidad, adecuándose a las actuales condiciones económicas y productivas de la provincia.

El acuerdo deberá ser aprobado por la Legislatura de Catamarca La creación de la Zona Franca de Tinogasta fue impulsada a partir de distintas gestiones realizadas por el Gobierno provincial. En ese proceso participaron funcionarios del Ejecutivo y legisladores nacionales, entre ellos Sebastián Noblega, Fernanda Ávila, Fernando Monguillot y Claudia Palladino, además de la exdiputada nacional Silvana Ginocchio. El convenio firmado establece que la nueva Zona Franca comenzará a aplicarse una vez que sea aprobada por la Legislatura de la Provincia de Catamarca. Según establece la legislación, las zonas francas tienen como objetivo impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora mediante el aumento de la eficiencia y la reducción de los costos asociados a las actividades que se desarrollan en ellas. Para Catamarca, el Gobierno provincial considera que la puesta en marcha de la Zona Franca de Tinogasta permitirá potenciar las exportaciones, fortalecer el sistema productivo y generar nuevas oportunidades de desarrollo para la provincia.