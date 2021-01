Gollan le respondió a Carrió: "Está descalificada para hablar de temas que no entiende"

Anoche, Carrió criticó al Gobierno por la adquisición de la vacuna rusa y consideró que "ha sido un negocio entre Cristina Kirchner y los rusos".

"El gobierno nacional no ha tenido la más mínima seriedad en el tema de la vacuna. Jamás me pondría la vacuna, porque no hay información clara", señaló Carrió en declaraciones a TN.

Daniel Gollan agregó sobre los dichos de Elisa Carrió que "como no se le va a caer media idea de nada, lo único que sabe hacer es denuncias falsas y lawfare" y agregó: "Creen que eso es efectivo, yo pienso que no".

Consultado por el regreso a las clases en las aulas, el funcionario ató esa posibilidad a que se aumente la cantidad de vacunados: "Kicillof dijo claramente que la presencialidad va a retomarse cuando haya medidas de seguridad. Si logramos avanzar bien con la vacunación, esos objetivos son posibles", detalló.

Sobre el rebrote de casos de Covid-19, el ministro dijo que "hubo un relajamiento, un cierto desahogo por parte de la sociedad", pero celebró que "es notable la diferencia en el comportamiento en las playas" de la Costa que se vio "en la última semana".

"Pareciera que después del relajamiento de fin de año, subimos la guardia. Eso se está reflejando en los números. La gente está entendiendo que con cuidados se pueden hacer muchas cosas", indicó en declaraciones radiales.

A su vez, Gollan se refirió a las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con los protocolos o las restricciones nocturnas que se establecieron en los últimos días. "El que haga macanas, van a tener que pagar $3 millones en multas", precisó

Por último se refirió a los desafíos que se deberán afrontar en los próximos meses en el marco de la pandemia, y consideró que "va a ser una batalla entre la vacunación, los cuidados y la circulación del virus".