Vialidad: auditora dijo que no recuerda el informe ordenado por Iguacel por las rutas patagónicas "No vi nada". "No recuerdo". "No lo se". Sólo diez minutos duró la declaración de la última testigo del año en el juicio a Cristina Fernández de Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.