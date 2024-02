Vialidad: rechazan apartar a un juez y al fiscal de Casación

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó "in limine" los planteos de recusación formulados por la defensa de la ex presidenta Cristina de Kirchner respecto del juez Diego Barroetaveña y del fiscal Mario Villar en el expediente en el que se revisa su condena a seis años de prisión por la Causa Vialidad .

La resolución casi inmediata al planteo lleva la firma de los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y del propio Barroetaveña. En los considerando -a los que accedió Ámbito - se sostiene que "mal podría pretender apartarse al fiscal porque la defensa no está de acuerdo, o entiende que resulta contradictoria la posición sobre la cual luego puede ejercer su derecho constitucional a la defensa en juicio (art. 18 CN)". Y agrega que "debe remarcarse que los fiscales deben ajustar su actuación a la ley -conforme los principios de unidad y jerarquía- con objetividad y ecuanimidad en promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad".

En base a las consideraciones expuestas corresponde rechazar in limine el pedido de recusación formulado respecto del representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Cámara, Mario A. Villar". Y resuelve "rechazar in limine los planteos de recusación formulados por la defensa particular de Cristina Fernández de Kirchner respecto del señor juez Diego G. Barroetaveña y del señor Fiscal General, Mario A. Villar; con costas (arts. 530 y 531 CPPN)".