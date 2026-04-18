Mientras resuelve su conducción bonaerense, la UCR apunta al 2027 con un escenario de tres tercios

“No creo en el radicalismo. Creo en los radicales”: el testimonio de una de las principales figuras nacionales de la UCR recogido esta semana por Ámbito puede sintetizar el espíritu de cómo conviven los correligionarios en esta actualidad que los encuentra separados en su posicionamiento federal. Aunque encasillar su realidad a la consabida interna sería una versión incompleta: existe confianza de muchos sectores del partido en protagonizar las elecciones ejecutivas del próximo año.

El escenario ideal que se imaginan en las distintas conducciones provinciales es la de formar parte de una coalición que, en una nueva elección de tres tercios, derrote al candidato nítidamente peronista y luego quede mano a mano contra Javier Milei en un balotaje . Ese cálculo futurista tiene varios condicionales, pero el principal es que precisan una estrategia radical unificada. “Las diferencias se ordenan con poder” , respondieron los optimistas consultados ante la experiencia del año pasado, que mostró a gobernadores alineados a La Libertad Avanza y otros apostando al armado de Provincias Unidas (PU).

Esa coalición de centro fue, si se tiene en cuenta estrictamente la cantidad de votos, un fracaso. Solo el oficialismo correntino -que no usó ese sello- ganó en su distrito y hubo dos segundos puestos (Córdoba y Jujuy, donde también gobiernan los armadores del espacio). Nada más. “Fue una experiencia profundamente perfectible, pero no podías no ofrecer una candidatura ni competir”, interpretó uno de los protagonistas de PU, mientras que un radical enemistado con él coincidió en que “había que hacerlo. El costo lo absorbieron los gobernadores, pero al mismo tiempo ellos consolidaron un electorado”.

Ese primer paso le daría coherencia a una nueva apuesta electoral que quieren comenzar a mostrar en agosto de este año. ¿Quiénes se sumarían a su propuesta? Aseguran que el armado de Horacio Rodríguez Larreta , la Coalición Cívica y, según definieron, “pedazos del peronismo” . Es en ese marco en el que incomodó el acercamiento del triángulo bonaerense Pichetto-Massot-Monzó a la estrategia que busca impulsar a un justicialista como presidente, más aún si es Axel Kicillof . “Se adelantaron de manera promiscua”, calificó con dureza uno de los que desea competirle la provincia al actual gobernador. “No tiene que tener tufo a pasado la alternativa potente a Milei”, agregó.

Para los sectores allegados a la presidencia nacional del radicalismo, Kicillof no es un límite. “Es decente”, fue la virtud que se animaron a dar. El cálculo de esta manufactura electoral contempla la permanencia de las PASO, que el Gobierno admite que será difícil de eliminar sin respaldo peronista ni radical en el Congreso . Las primarias y el desdoblamiento permitiría conciliar las voluntades provinciales con esta apuesta de coalición, que integraría también al eje de la UCR hoy más alineado con La Libertad Avanza, con anclaje territorial en Mendoza y Córdoba.

“Es muy temprano para especulaciones y más si no tenemos una figura competitiva”, señalaron a este medio desde el entorno de Alfredo Cornejo, cuya gobernación provincial podría ser disputada por un excorreligionario devenido en violeta: el diputado Luis Petri. El otro a convencer es el cordobés Rodrigo de Loredo, cuyas pretensiones se concentran en su distrito, donde el oficialismo nacional lo desplazó para priorizar a los karinistas. Para formar parte de una fórmula de coalición, la conducción radical apunta a alguien con experiencia ejecutiva y allí vuelve a aparecer el nombre de Gustavo Valdés.

El exgobernador correntino dejó que se levante un operativo clamor en torno a su figura cuando se discutía la presidencia partidaria, aunque finalmente fue elegido el santafesino Leonel Chiarella, quien por su edad (37 años) y la aceptación en su municipio (fue reelecto intendente de Venado Tuerto con el 83% de los votos) aparece como un dirigente promisorio internamente. Más allá de que la estrategia federal de cada dirigente radical no dependerá de su aval, existe un consenso entre los distintos sectores de que su gestión puede volver a acercar partes que hoy no se encuentran incomunicadas.

UCR LEONEL CHIARELLA La actual mesa de conducción radical es presidida por Leonel Chiarella.

UCR: la estrategia en CABA y provincia de Buenos Aires

Después de que la Justicia federal confirme que se deben repetir las elecciones internas de la UCR bonaerense, fechadas para el 7 de junio, los dos principales polos antagonistas -uno encabezado por el senador Maximiliano Abad y el otro conducido por Martín Lousteau- avanzan en la creación de una lista de unidad. La decisión tendría legitimidad dentro del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia de Buenos Aires, que emitió un comunicado el pasado miércoles tras reunirse en la ciudad de Tandil. En el documento difundido consideraron a la unidad como "condición indispensable para fortalecer la representación de los gobiernos locales".

Sin embargo, internamente subsisten discrepancias a la imposición de una conducción, que aluden a “no les prestan atención a los intendentes”. “Unidad, ¿para qué? Es una mentira no discutir los problemas que tenemos”, señalaron, en un planteo que podría replicarse en el peronismo de su distrito. En ese marco, y aunque formaron parte del Foro, algunos jefes comunales piden que el radicalismo compita con candidato propio en el 2027, dentro de una coalición mayor. Incluso ya se anotó Franco Flexas, de General Viamonte.

En la ciudad de Buenos Aires, vuelven a poner sobre la mesa la posibilidad de competir con Martín Lousteau como jefe de Gobierno, dentro de un coalición que los vincularía más con Horacio Rodríguez Larreta que con Jorge Macri, de quien interpretan que está coqueteando con ser el candidato libertario ante el deterioro de la imagen pública de Manuel Adorni. Los armadores porteños admitieron interés en involucrar en esa PASO al exradical (hoy dentro de Unión por la Patria) Leandro Santoro. Al que ven más lejano es a Facundo Manes, sobre quien recae un desapego generalizado en el partido luego de medir -sin éxito- su capital personal en la elección legislativa 2025. Sin cargos públicos, decidió volcarse a un perfil más técnico en su rol de neurólogo.