Axel Kicillof mantuvo encuentros con Lula da Silva y Pedro Sánchez en la cumbre de progresistas en España + Seguir en









El gobernador bonaerense disertó del encuentro en Barcelona, en donde insistió que "la solución ante las políticas debe ser internacional. Acá la estamos construyendo".

El presidente de Brasil, Lula da Silva, con el gobernador Axel Kicillof.

La visita internacional de Axel Kicillof a Barcelona lo tuvo como una de las referencias del progresismo nacional, lo que lo llevó a protagonizar encuentros con presidentes de Brasil y España, Lula da Silva y Pedro Sánchez, respectivamente. El gobernador bonaerense también disertó en la cumbre promovida por el Grupo de Partido de los Socialistas Europeos (PSE).

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Kicillof mantuvo una reunión bilateral con Lula, en la antesala de la elección brasileña. "En estos tiempos de inestabilidad mundial y mientras la ultraderecha quiere imponer sus discursos de odio y violencia, Lula nos enorgullece con su ejemplo de dignidad, paz y justicia social. Gracias por esta linda charla y por seguir manteniendo encendida la esperanza de una Latinoamérica unida en favor de los intereses del pueblo", planteó en sus redes sociales.

El gobernador también mantuvo encuentros con el presidente español Pedro Sánchez, el exmandatario de ese país José Luís Rodríguez Zapatero y el presidente colombiano Gustavo Petro. También participaron de las jornadas la mexicana Claudia Sheinbaum y el expresidente de Chile, Gabriel Boric.

En su intervención en la cumbre del Grupo PSE, Kicillof señaló que “las políticas de la extrema derecha son un fracaso. Un desastre. Nosotros, intendentes y gobernadores de Argentina, somos el escudo para nuestra gente. Hay otra manera, lejos de la crueldad y la injusticia”. “Veníamos mejorando la vida de los ciudadanos con nuestros planes hasta que llegó la derecha más extrema de Milei: sus políticas son un fracaso, están destruyendo el tejido productivo”, sostuvo y agregó que "la respuesta a los problemas de nuestros pueblos no es local, bonaerense, ni puede ser argentina. Las solución ante las políticas de ultraderecha debe ser internacional. Acá la estamos construyendo".

Axel Kicillof Pedro Sánchez La proyección internacional de Axel Kicillof En los pasillos de la cumbre, dirigentes, inversores y periodistas internacionales tratan a Kicillof como el presidenciable opositor con mayor proyección. "Allá nadie duda de que el candidato opositor a Milei es Axel", dijo una fuente con acceso directo a los encuentros. Lo que se destaca con insistencia es el contraste institucional: el gobernador llegó a España con una agenda oficial, se reunió con el alcalde de Barcelona, con la vicepresidenta y el presidente español, con líderes mundiales e inversores -y fue invitado a la cena de gala por Sánchez- en oposición a la modalidad de viaje de Milei, que suele limitarse a recibir premios de organismos sin agenda de Estado.

Petro lo definió como el futuro presidente de Argentina. En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario colombiano escribió que se reunió con Kicillof, "quien posiblemente será presidente de Argentina para sacarla de su colapso. La unidad del progresismo argentino es fundamental para el mundo". En los encuentros con empresarios e inversores -entre los que hubo representantes del sector alimenticio, financiero y energético-, la pregunta recurrente fue cómo Kicillof evalúa la gestión de Milei y si el programa económico es sostenible. El gobernador fue directo: no ve riesgo financiero inmediato porque Trump sostiene a Milei, pero advirtió que el problema es estructural: "El plan de falso superávit a costa de destruir empleo, consumo, salarios, jubilaciones, ciencia y educación hace que el superávit sea un relato", les contestó. Ante los representantes del sector financiero que destacaban el orden fiscal de la administración libertaria, Kicillof replicó que el Estado nacional le debe a la provincia que administra 22 billones de pesos y que destruyó el tejido productivo. "Eso no es orden", les dijo. Varios empresarios -sobre todo del sector alimenticio- mostraron interés en trabajar con el RIGI bonaerense. En todos los encuentros, el gobernador también dejó un mensaje de realismo político hacia adentro: si al peronismo le toca gobernar, la dependencia financiera con Estados Unidos será muy alta y será difícil desatarla. "Vamos a necesitar acompañamiento porque no vamos a poder cortar el lazo porque no vamos a tener los recursos para pagar y cancelar todo", les explicó a los líderes con quienes se reunió.