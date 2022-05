“Wado” gana centralidad y ya polariza con Larreta

De Pedro está convencido de la necesidad de construir una mesa política del FdT y ampliar la coalición peronista de cara a 2023. Por eso en las últimas semanas se juntó con Urtubey y con el sindicalista Luis Barrionuevo, secretario general de Gastronómicos. Con el ex gobernador de Salta mantuvo dos encuentros previos con el objetivo de reconstruir puentes en el diálogo con otros sectores del peronismo. Si bien la máxima preocupación para el ministro del Interior es que los salarios no queden atrasados ante el elevado índice de inflación, apuesta a que gran parte de la solución pase por el diálogo político. Su mantra es: “El diálogo se tiene que desarrollar con los que piensan distinto, no los que ya piensan como uno”.

En Mendoza, y de nuevo con Larreta como destinatario, De Pedro dejó claro que “seguimos siendo un país con un puerto, el puerto de Buenos Aires, con casi el 40% de la población alrededor del puerto de Buenos Aires, y con los gobernadores y gobernadoras hemos discutido mucho a lo largo de la pandemia, algo que hace el peronismo, que siempre lo hizo, le propusimos al Presidente hacer una Agencia Federal de Planificación y hemos encontrado muchísimas coincidencias entre las políticas, los gremios y el sector privado”.

En su discurso, el ministro del Interior valoró además las “decisiones valientes” que tomó Cristina Fernández de Kirchner cuando fue Presidenta, y ejemplificó: “En materia de energía, gracias a su decisión de recuperar YPF, sin tener miedo de tomar decisiones que no le gustan a un grupo minúsculo de la Argentina, volvimos a tener a YPF y hoy el Estado nacional participa de las decisiones estratégicas en la administración del gas y Vaca Muerta”. Por eso, agregó: “Tenemos que tomar decisiones desde del Gobierno nacional y que YPF y las petroleras tributen en la Patagonia. Basta de atender en Buenos Aires y que todos los recursos tributen en CABA. Vamos a construir una Argentina un poco más justa”.

En otro tramo, el ministro también destacó la “decisión valiente de Cristina Kirchner de recuperar la administración de los fondos de los jubilados y con esos fondos poder financiar el programa Conectar Igualdad, que le dio conectividad a muchos jóvenes del país”. Wado también llamó a “pensar en la educación del futuro y reconvertir el sistema educativo argentino” así como “pensar cuál es el rol del Estado, qué Estado se necesita para generar felicidad, un estado moderno, inteligente a la par de la innovación tecnológica, que nos dé soberanía e integración en el uso de datos”. “Vamos a recuperar una Argentina del futuro, una Argentina igualitaria para todos y que reine el amor y la igualdad”, arengó De Pedro en el final de su discurso. Massa, participó de manera virtual y envió un mensaje de unidad a la cumbre : “Es muy importante que tengamos la capacidad de debatir, pero entendiendo que ese debate debe ser con altura, debe ser puertas adentro, porque hoy tenemos también la responsabilidad de gobernar”, sostuvo el tigrense y destacó que “esa responsabilidad de gobernar, nos pone en la responsabilidad de cumplir con el contrato que asumimos en 2019, en otro mundo, sin pandemia, sin guerra y con un país con enormes restricciones por los niveles de deuda heredados”. Además, puntualizó que “ese debate y esa fortaleza de gobierno requiere que se tenga la capacidad de tener unidad de acción”. Ante eso remarcó que “la igualdad de oportunidades, la responsabilidad a la hora de distribuir bien el ingreso, el desarrollo federal, la industrialización de la Argentina, el cuidado del medio ambiente, son banderas que unifican” al Frente de Todos, “así como la ampliación de derechos”. Del encuentro también participaron Axel Kicillof; Sergio Uñac, Juliana Di Tullio, Adolfo Rodríguez Saá, Hugo Yasky y José Mayans, entre otros.