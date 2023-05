Wado de Pedro habló sobre una posible precandidatura: "Si me toca y me acompañan, estoy preparado"

Luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner confirmase su declinación a competir en las elecciones, el Ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, habló este lunes sobre una posible precandidatura a la presidencia de la Nación por el Frente de Todos en el marco de los comicios que se llevarán a cabo este año. "Si me toca y me acompañan estoy preparado", expresó.

"Generalmente pienso en términos colectivos. Desde que el espacio empezó a pensar en candidaturas nuevas, en caras nuevas, desde que empezamos a discutir el futuro de la Argentina y se empezó el trasvasamiento generacional. Cuando Cristina habló de que no iba a ser candidata y que era necesario que las nuevas generaciones tomen la posta, yo dije que quería ser parte de una generación que piense soluciones distintas , diferentes, a los problemas de los Argentinos", dijo de Pedro en diálogo con el programa Multiverso Fantino de Neura Media.

Siguiendo esa línea, y consciente de que dentro del oficialismo podría darse una competencia con el Ministro de Economía, Sergio Massa, o incluso una síntesis mediante una fórmula conjunta con el líder del Frente Renovador, de Pedro expresó: "Se que voy a ser parte. Yo no peleo. No soy de las personas que soñaron con ser algo. Siempre soñé con que Argentina funcione, con que la suerte que tuve yo de vivir en una familia que me pudo dar trabajo y contención, que esa felicidad la puedan tener otros y otras".