Waldo Wolff y María Luisa Storani piden que "Pepín" Rodríguez Simón se presente en la Justicia

Storani lo afirmó en declaraciones formuladas este martes a Radio 10: "Desde la UCR hemos pedido que 'Pepín' Rodríguez, comparezca ante la justicia argentina. Lo reiteramos ayer en la sesión del Parlasur. Mientras no lo haga, seguirá bastardeando al bloque regional y a Uruguay".

El funcionario porteño Waldo Wolff se convirtió en el primer dirigente del PRO en considerar que "está mal" que Rodríguez Simón se mantenga prófugo en Uruguay y pidió que comparezca ante la Justicia: "Si cree que voy a defender a Pepín Simón no es el caso. Se tiene que presentar en la Justicia. Eso, como demócrata, me diferencia. No creo en los verticalismos ni en la defensa corporativa de nadie", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos.