Patricia Bullrich volvió a patear el tablero y divide aguas en su propio bloque de senadores

Mientras el presidente Javier Milei salió a bajarle el tono a los dichos de la exministra y hasta admitió que le gusta la música de Lali Espósito, la bancada que conduce la senadora tiene miradas opuestas. Los más fanáticos miran con recelo sus movimientos.

La senadora Patricia Bullrich volvió a patear el tablero y no le dejó pasar al gobierno de Javier Milei los capítulos del Presupuesto 2027 que buscan desmantelar la Emergencia en Discapacidad . Pidió que no la trataran de “tonta”, tildó de “mentiroso” a Diego Santilli y hasta subió un video “de libre interpretación”, con música de Lali Espósito . Mientras el Presidente salió a bajarle el tono a los dichos de la exministra y hasta admitió que le gusta la música de la artista, dentro del bloque de senadores, la jugada divide aguas.

Bullrich quiere crecer todo lo que pueda, después verá qué hace: todavía falta para 2027 . Al parecer, la jefa de bloque oficialista le tomó el “gustito” a desmarcarse de Milei. Para la exministra, el Presidente es el que mejor entiende su juego . Marcando sus diferencias, Bullrich busca contener a quienes supieron ser sus votantes cuando ella formaba parte del PRO. Romper con ella podría significarle una sangría de votos aún mayor que la que arrojan las últimas encuestas .

Por eso, Milei pasa por encima de los conflictos que desata la senadora y la contiene . A tal punto que, en los últimos días, llegó a decir que le “gusta” Lali Esposito, a quien había apodado “Lali Depósito” y agredido públicamente. Fue después del sugestivo video que la libertaria subió a sus redes.

Algo similar ocurrió cuando, meses atrás, la senadora pidió públicamente que Manuel Adorni presentara su declaración jurada, pese a que los hermanos Milei lo apañaban. Al rato, el Presidente salió a bajarle el tono al planteo y hasta aseguró que la porteña “spoileó” la estrategia del por entonces jefe de Gabinete. Por mucho menos, muchos libertarios fueron eyectados de las filas libertarias.

Mientras Milei parecería “entender” el juego de Bullrich, o al menos no se le anima, y hasta le saca provecho a esas diferenciaciones, que en el entorno de la senadora aseguran que son para “contener o volver a seducir al voto amarillo” que se volcó a Milei en el ballotaje del 23, en los pasillos del Senado, hay más de un compañero de bancada descolocado.

“Se hace la vieja piola escuchando música adolescente”, la cuestionó una senadora que se referencia en la Casa Rosada. Y hasta tildó de “ridícula” a la porteña, al mismo tiempo que alertó que, ese tipo de mensajes ambiguos, generan “inseguridad” dentro del bloque. “Los senadores están en el bloque gracias a Milei, no a ella”, espetó.

En cambio, otro legislador nacional le dio otra lectura a las jugadas de Bullrich. “Construye identidad propia y contiene”, opinó. Al mismo tiempo, ese senador planteó que este tipo de declaraciones y “piezas audiovisuales” suelen ser comunes en aquellos partidos en los que existen diferentes “tribus”. El asunto –se explayó ese libertario– es que La Libertad Avanza es un espacio nuevo y centrado en Milei. Por tanto, no existen tribus, mientras que Bullrich “es una tribu en sí misma”.

El video de Bullrich divide aguas dentro del bloque libertario.

“En el bloque hay varias posturas”, aseguró una fuente parlamentaria que recorre los pasillos del Senado. Dicho esto, las dividió en dos grupos. Por un lado, ubicó a quienes “son fanáticos violetas y no les caen bien las disidencias”. Por otro, “los que se sienten reflejados por los comentarios de Patricia de ‘no de nuevo’”.

“Igual, los violetas más fuertes dicen: ‘esto está todo acordado, están siguiendo un plan’”, continuó esa misma fuente, para luego rematar: “Creen en Papá Noel”.

Bullrich seguirá marcando diferencias

Después del escándalo que se desató con Discapacidad, quienes conocen a la senadora aseguran que la porteña seguirá marcando las diferencias con el Gobierno, cuando las tenga. Habrá que seguir de cerca su mirada en torno a otras cuestiones sensibles –y que alejan a los votantes del PRO– como podría ser el financiamiento universitario. ¿Otro chispazo en puerta?

Por ahora, el camino que siga Bullrich el año que viene es una incógnita. La jefatura de Gobierno porteño está totalmente descartada. En cambio, seguir en el Senado, apuntar a la Vicepresidencia y hasta dar la pelea por la Presidencia son todas opciones que la exministra no descarta. Mientras tanto, seguirá tratando de crecer.