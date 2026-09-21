Discapacidad, Banco Central y Zona Fría: el Gobierno busca avanzar en el Congreso

En Diputados, a través de sus legisladoras de confianza, la senadora buscará imponer un "dictamen superador" durante el plenario de comisiones que se celebra el miércoles y, así, neutralizar el desmantelamiento de la Emergencia, como plantea el Presupuesto 2027. Además, en el Senado, la libertaria buscará avanzar este jueves con dos leyes clave para Javier Milei.

Después de la nueva diferenciación de Patricia Bullrich con Javier Milei –que incluyó un polémico video con música de Lali– se viene una semana clave para la senadora . Este miércoles, en Diputados, a través de sus legisladoras de confianza, pondrá a prueba su poderío en la interna que se desató por Discapacidad , tras el capítulo sorpresivo que incluyó en el proyecto del Presupuesto 2027. Además, en el Senado, la libertaria buscará avanzar este jueves con dos leyes clave para el Presidente.

Una vez más, la senadora le marcó los errores a Javier Milei. "Parece una provocación más" , dijo Bullrich este domingo en LN+ al referirse al cortocircuito que generó el Presupuesto 2027, cuyos capítulos en torno a Discapacidad iban a contramano del dictamen en el que venían trabajando los diputados libertarios en comisión. Primero, la senadora dejó en claro que no estaba al tanto del capítulo que desmantela la Emergencia en Discapacidad . Luego, advirtió que “no la tomen por tonta” , y apuntó al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo.

Como si fuera poco, lanzó un tuit musicalizado por una de las artistas más agredidas por Milei . Y, de yapa, también en LN+, aseguró que Diego Santilli mintió al decir que el tema Discapacidad se trató en la mesa política.

En el entorno de la senadora aseguran que sus diferenciaciones apuntan a recuperar al votante del PRO que en el balotaje del 2023 se inclinó por el libertario . Al parecer, varias encuestas señalan un desencanto por parte del votante amarillo con el Gobierno, y el tema Discapacidad figura entre los principales motivos. La porteña busca seducirlos nuevamente con estos señalamientos públicos.

Como sea, este miércoles Bullrich pondrá a prueba su poder de fuego . A las 12, se reúnen las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Ese día, tal cual se votó en la última sesión, los legisladores deberán firmar despacho . Y el oficialismo apuesta a alzarse con el dictamen de mayoría. Este no será un mero rechazo a la prórroga de la Emergencia de Discapacidad que proponen los bloques opositores . Precisamente, l os diputados libertarios buscarán imponer una propuesta “superadora”.

En ello está trabajando la bullrichista Laura Rodríguez Machado, codo a codo con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Ambos apuntan a dejar de lado la propuesta incluida en el Presupuesto, de la que no estaban al tanto.

La bullrichista Rodríguez Machado está al frente de las negociaciones por Discapacidad. Mariano Fuchila

Para eso, los dos libertarios están “trabajando arduamente” con sus principales aliados: la UCR que conduce Pamela Verasay y el PRO de Cristian Ritondo. Según pudo saber este medio, nada tiene que ver con lo escrito en el proyecto de la “ley de leyes”.

Por un lado, ese dictamen "superador" eliminaría la Emergencia en Discapacidad que, palabras más, palabras menos, le da discrecionalidad al Ejecutivo para reasignar partidas presupuestarias en pos de cumplir la ley de Discapacidad. Para los libertarios, mantener la emergencia es sinónimo de fracaso. La pelea, en este punto, es más bien discursiva; de relato. De paso, argumentan que la normativa se cumple.

Ahora bien, para hacerse del dictamen de mayoría, cuyo último borrador ya estaba circulando este lunes por la mañana entre los diputados aliados, el PRO hace una serie de pedidos. Al igual que lo que señaló Machado y su par bullrichista, Silvana Giudici, el bloque amarillo se pliega a la idea de que el dictamen oficialista supere la situación de emergencia y, al mismo tiempo, “garantice y sostenga los derechos de las personas con discapacidad”.

“Estamos manteniendo un diálogo con el oficialismo para obtener respuestas sobre algunos aspectos vinculados con la implementación de la ley vigente”, dijeron desde la bancada que conduce Ritondo. “También consideramos fundamental sostener la actualización automática del nomenclador y cumplir el pago de las compensaciones adeudas a los prestadores”. A propósito de la actualización automática, que en la actualidad es por Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de manera mensual, el oficialismo apunta a que se siga tomando el IPC, pero que se actualice de manera bimestral.

“El objetivo es avanzar hacia un esquema que brinde previsibilidad, garantice la continuidad de las prestaciones y proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad”, arrojaron desde el bloque amarillo. Es decir, un espíritu que va muy a contramano del Presupuesto 2027.

Si no hay sorpresas, el miércoles por una cuestión numérica, el oficialismo tiene altas chances de imponer su dictamen en comisión. El desafío será reunir los votos en el recinto –si es que la oposición convoca a una sesión por este tema– o que, luego, ese dictamen quede plasmado en el Presupuesto 2027.

Sesión clave en el Senado

Bullrich no solo deberá superar una prueba de fuego en Diputados. La exministra aspira a sesionar este jueves en el Senado para avanzar con dos temas clave para el gobierno libertario.

Por un lado, la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. Habrá que ver si el texto, que ya fue aprobado en Diputados, debe volver a esta Cámara para su sanción definitiva. Es que los aliados de la Casa Rosada en el Senado piden introducir cambios en la media sanción.

Entre los puntos que plantean, buscan suprimir el artículo 13, que ya generó revuelo durante la sesión en Diputados. A grandes rasgos, establece que las reservas de la entidad son inembargables pero, por como está redactado, al mismo tiempo se interpreta lo contrario: que esas mismas reservas podrían ser usadas como garantía.

Por otro, los aliados apuntan a “equilibrar” la mayoría que se requiere para el nombramiento y remoción del presidente del Banco Central. La media sanción establece dos tercios de ambas cámaras para la remoción, mientras que el nombramiento es por mayoría simple del Senado. Como sea, de incorporarse cambios al texto, este debería volver a Diputados para su sanción definitiva.

Bullrich busca sancionar Zona Fría pero los votos dependen de las negociaciones de Santilli.

Además, en esa sesión se podría incorporar la media sanción que introduce cambios al régimen de Zona Fría que, después de meses, finalmente se dictaminó en comisión la semana pasada. La reforma reduce el alcance geográfico del régimen pero, según el Gobierno, focaliza mejor los destinatarios de los subsidios.

El proyecto fue aprobado en la Cámara que conduce Menem a mediados de mayo, pero desde entonces, los aliados a Milei –con los mendocinos de Alfredo Cornejo a la cabeza– se niegan a avalar los cambios, que impactan de lleno en sus territorios. Para compensar esa fuga de votos, la Rosada negocia un régimen de Zonas Cálidas, que incluiría subsidios a la energía eléctrica en aquellas localidades que registran altas temperaturas.

Estas negociaciones, de todas maneras, no las encabeza Bullrich, sino el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que viene manteniendo diálogo con los mandatarios del norte argentino. Así que el futuro de esa ley excede a la senadora.