Preocupación por la oferta de fertilizantes y el impacto en la cosecha

… que “¿la problemática ambiental es una herramienta comercial?”, arrancó el especialista Ernesto Viglizzo para diferenciar el esquema de China del de la Unión Europea, durante el reciente Seminario de la Fundación Producir Conservando. “Mientras el gigante asiático trata de solucionar su problema interno, por lo que tiende a comprar alimentos en otros países, el esquema de la UE apunta más a una cuestión mundial”. “En ambos casos nosotros somos proveedores de los dos esquemas”, dijo, antes de explicar algunos nuevos mecanismos, como el Carbono en frontera, para los exportadores de biocombustibles, o el “vigencia de vida” en el que se debe certificar que los productos no provienen de tierras deforestadas. Viglizzo destacó, también, la vigencia de fuertes subsidios en la UE (que “forzarían” la producción agropecuaria más contaminante), y otra serie de contralores que inciden sobre el comercio, como los “subsidios verdes”, para mitigar las emisiones, y que muchos consideran un nuevo subsidio de parte de los países más fuertes económicamente. Sin embargo, destacó al Carbono (C) como el elemento más importante del problema ambiental, que se mide, hasta ahora, mediante la Huella de C, y el Balance de C. El primero solo computa “emisiones”, lo que es desventajoso para Argentina, pues los estándares son los mismos para todos los países, mientras que el Balance, computa emisiones, pero también la captura de carbono, y es el que más trabaja hoy Argentina. Más recientemente, surge el NasaEco 2, que es un sistema orbital descendente de la NASA, y que evalúa que países cumplen, y cuales no, con los compromisos de emisión, como China y EE.UU. Argentina tiene grandes ventajas, no solo con los bosques, sino también con los sumideros de C, que son grandes fuentes de captura, como las tierras de pastoreo”, señaló, lo que disparó cantidad de consultas, especialmente sobre los planteos de los negociadores locales en los foros internacionales.