Presupuesto: Massa lo defiende el miércoles próximo y buscan aprobación a fines de octubre

En tanto, por el PRO, Silvia Lospennato señaló: “Hemos pedido al oficialismo que traiga a los titulares de las empresas públicas más importantes, que son deficitarias, como Aerolíneas Argentinas. Ese costo se debe prever en el Presupuesto y queremos saber a qué se debe”. Y agregó: “Vimos buena predisposición. Queremos llevar transparencia a la ciudadanía y que todos sepamos qué estamos votando cuando estamos votando el Presupuesto”. La diputada remarcó que será “muy importante la presencia de Pesce”. Quien definirá eso será la Casa Rosada.

Por su parte, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, manifestó: “Le vamos a preguntar a Massa por la inflación y queremos saber si la Argentina va a tener un plan de estabilización, porque no parece estar en este Presupuesto. Queremos que venga el presidente del BCRA porque emite, porque un día da medidas como dólar soja y al otro día pone restricciones y nos deja a todos los argentinos con demasiada incertidumbre. Queremos saber si el Banco Central está quebrado, cuántas son las reservas”.

Otra cuestión mencionada por López estuvo relacionada con los blanqueos propuestos. “Algunos diputados no somos muy propensos a votar blanqueos, pero esto lo vamos a discutir en Juntos por el Cambio...”, deslizó. Quien opinó sobre este punto fue el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Heller, que advirtió: “Si usted me pregunta a mí, nunca me gustaron los blanqueos, porque siempre tienen esa cuota de cosa de reconocimiento de que finalmente transitando por la ilegalidad en algún momento te lo perdonan”.

Seguido a eso, Heller aclaró: “Ahora, a mí no me gustan muchas cosas, pero entiendo que no hay ningún país que pueda funcionar con seis o siete de inflación mensual, entonces acepto que se tomen medidas de política económica que tiendan a resolver un problema básico y fundamental sin el cual es imposible ir a una situación de normalidad”. Para el diputado, el Presupuesto 2023 presentado por Massa “es adecuado a los tiempos que se viven”.

Senado

Al cierre de esta edición, el cristinismo definía en la Cámara alta -en una situación algo desordenada- la posibilidad de sesionar mañana. Para el temario perdía chances, una vez más -por falta de votos y ausuencias-, la modificación de la integración de la Corte Suprema de Justicia. También había inconvenientes con la sanción del proyecto para extender asignaciones específicas de impuestos, durante 50 años -hasta 2072-, para fomentar las industrias culturales, tema ya aprobado por Diputados. “Es una locura la cantidad de tiempo que votaron allá”, reconoció un legislador a Ámbito.

Por otra parte, el kirchnerismo intentará dictaminar hoy el paquete de impuestos clave avalado días atrás por Diputados -más del 30% de la recaudación- y cambios a la ley de consultas populares.

Empuje

La comisión de Economías y Desarrollo Regional de Diputados, que maneja el oficialista Ramiro Fernández Petri (Formosa), inició ayer una serie de reuniones para definir un proyecto que apalanque la productividad de las economías regionales.