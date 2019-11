Pymes bonaerenses advierten que el aumento en las tarifas de luz agravará la crisis

“El empeño por destruir las pymes parece no terminar con la contundente derrota en las urnas que sufrió el macrismo y, especialmente, la gobernadora Vidal el pasado domingo”, cuestionaron desde Riel, la agrupación de empresarios pymes que tiene como referente al dirigente del Frente de Todos, Federico Cuomo.

Según explicaron, la suba de costos en la energía eléctrica alcanza a los comerciantes e industriales y comenzará a sentirse con un aumento de entre el 25 y 30% a partir de la próxima factura.

“Tal como si fuera un ´último´ gesto para desalentar la producción y el comercio de los pequeños y medianos empresarios bonaerenses, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos Provincial pergeñó la Resolución 1713 – 2019, habilitando la suba de los costos de energía eléctrica de toda la provincia, tanto para usuarios residenciales como para comerciales”, sostuvieron desde Riel.

Y agregaron que “los comerciantes e industriales comenzarán a sentir el aumento de entre el 25 y 30% a partir de la próxima factura, no obstante estar abonando ya una compensación por la quita de subsidios del Estado nacional equivalente al doble de los consumos domiciliarios”.

“Fieles al estilo de mejorar la situación de los más fuertes, el combo se agranda para las distribuidoras manteniendo la continuidad del Concepto de Costos Tarifarios (ICT), que incluirá la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD)”, cuestionó Cuomo.

A su vez, el art. 18 de la Resolución determina que el pago de las penalizaciones (o sea los descuentos por cortes de energía) correspondientes al período 1° de Junio a 1° Diciembre de 2019 se postergan a la facturación de Junio de 2020 y las penalidades por cortes que ocurran desde el 2 de Diciembre al 1° de Marzo de 2020 a la facturación a partir de Diciembre del 2020.

“Si no fuera tan triste sería parecería una broma. La vocación pymecida duele. No esperamos que esta gestión, que nunca generó condiciones para nuestro desarrollo, lo haga en sus últimos días. Esperamos que no hagan más daño como éste”, concluyeron los empresarios pymes.