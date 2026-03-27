Getnet y Visa lanzan un programa para pymes con viajes como incentivo al uso de pagos electrónicos

Premiarán a comercios de todo el país con experiencias turísticas y beneficios por operar con medios digitales y pagos sin contacto.

Tanto Getnet como Visa refuerzan su estrategia en el ecosistema de pagos, en un contexto donde la digitalización financiera gana terreno en la Argentina, impulsada por nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de consumo.

La fintech Getnet y Visa anunciaron una alianza para impulsar el uso de medios de pago electrónicos entre pequeñas y medianas empresas (pymes), c on un esquema de incentivos que incluye viajes a destinos turísticos dentro de la Argentina .

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La iniciativa, que estará vigente entre marzo y diciembre de 2026 , contempla la entrega de 10 experiencias de viaje a comercios de todo el país que operen con la plataforma de cobros de Getnet.

El programa propone una mecánica sencilla: cada transacción realizada con tarjetas Visa —tanto de crédito como de débito— a través de Getnet suma una chance para participar de sorteos mensuales .

Además, aquellos comercios que utilicen tecnología NFC (pagos sin contacto) duplicarán sus probabilidades de ganar , en línea con el objetivo de acelerar la adopción de soluciones digitales.

Los premios incluyen paquetes turísticos integrales a destinos como Mendoza, Bariloche, Salta e Iguazú , con propuestas que contemplan no solo traslado y alojamiento, sino también actividades como visitas a bodegas, excursiones y experiencias recreativas .

Desde ambas compañías señalaron que el programa tiene alcance federal y apunta a reconocer el rol de las PyMEs como motor de la economía, al tiempo que busca profundizar el uso de medios de pago electrónicos en un segmento clave para la formalización y digitalización de las transacciones.

La iniciativa está dirigida a clientes PyME de Getnet —la solución de cobros del Banco Santander— y abarca empresas de distintos tamaños y niveles de facturación.

Estrategia en un mercado en expansión

Con este tipo de acciones, tanto Getnet como Visa refuerzan su estrategia en el ecosistema de pagos, en un contexto donde la digitalización financiera gana terreno en la Argentina, impulsada por nuevas tecnologías y cambios en los hábitos de consumo.

Para más información sobre la campaña y sus condiciones, los comercios pueden consultar el sitio oficial de Getnet.