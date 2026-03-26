Sólo 3 de cada 10 pymes realiza inversiones estratégicas en inteligencia artificial en Argentina

Distintos expertos coinciden en que la incorporación de las nuevas tecnologías todavía no se realiza con un propósito claro. Y eso deriva en fracasos y frustraciones.

El encuentro de Somos Pymes reunió a más de 1.000 personas en La Rural.

Las estadísticas puras dicen que sólo 3 de cada 10 pequeñas y medianas empresas hacen i nversiones estratégicas en inteligencia artificial . Y una encuesta a mano alzada entre un millar de empresarios y clientes de pymes le da carne a los números fríos. Pocas manos se levantaron ante la consulta de quién usa IA regularmente. Menos aún fueron las que respondieron positivamente a una pregunta todavía más desafiante: ¿quién confía en la IA para hacer tareas de alto riesgo?

Este intercambio se dio durante el encuentro “Inteligencia Artificial para pymes”, organizado por Somos Pymes , que reunió a más de 1.000 personas en uno de los auditorios del predio La Rural. La encargada de hacer las preguntas desde el escenario fue la periodista Martina Rua , especializada en innovación.

La brecha amplia entre el interés que genera en el entramado de las pymes argentinas la inteligencia artificial y su aplicación concreta quedó plasmada también en otras situaciones que se vieron durante el encuentro.

Por ejemplo, en el hall central del pabellón se ubicaron seis escritorios. En cada uno funcionaba un Consultorio Pyme, a cargo de distintas empresas de tecnología que ofrecían su know how para los empresarios interesados.

El más concurrido fue el que invitaba a acercarse desde la siguiente propuesta: “La IA para tu empresa, ¿por dónde empezar?” , auspiciado por la firma Tinnto .

El otro consultorio con mayor fila de interesados estaba auspiciado por la startup Bloop, una agencia de marketing digital y consultoría, que para su convocatoria utilizó la consigna “Diseñemos juntos tu agente inteligente”.

Las pymes argentinas hacen uso incipiente de la IA

“Hoy, solo 3 de cada 10 pymes en nuestro país invierten estratégicamente en IA. ¿Y qué quiere decir estratégicamente? Que tienen un presupuesto asignado especialmente para eso, que están trabajando en capacitación interna y que hay objetivos claros de negocio”, sintetizó Rua.

Proporcionalmente, las cifras coinciden con otro relevamiento reciente que indica que sólo “una de cada tres empresas industriales en Argentina invierte en Inteligencia Artificial, principalmente en aplicaciones básicas”.

Esta es una de las conclusiones a las que arribó el estudio “Reinventarse con Inteligencia. Cómo construir la fábrica 2030”, elaborado en forma conjunta por la consultora global Accenture y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Christian Dátola, CEO de Somos Pymes, y organizador del evento, ante una consulta de Ámbito sobre el estado en que se encuentra la incorporación de IA en el universo pyme nacional, explicó: “Es muy heterogéneo el mundo Pyme. Muy complejo. Hay Pymes del agro, de la agroindustria, de la industria, del comercio, de la industria del conocimiento”.

“Creo que las empresas que están utilizando IA lo hacían, por lo menos hasta el año pasado, de forma muy superficial, muy desde lo básico, como crear una imagen, armar un copy. Pero a partir de los últimos meses se está implementando con más profundidad. Conozco pymes que están teniendo agentes inteligentes de distintas áreas, como administración, asesor financiero, asesor de comunicación y que logran hacerlos dialogar”, añadió.

“Es un proceso todavía muy incipiente. Y también vemos que hay mucha sobreinformación. O sea, hay tanta información dando vuelta que las pymes no saben ni siquiera por dónde empezar”,completó.

La mirada de un experto internacional

Para el experto y consultor internacional, Marc Vidal, la clave para cualquier entidad, empresa o individuo, pasa por saber para qué quiere sumar inteligencia artificial: “Siempre que aparece una tecnología disruptiva, lo que suele pasar es que no tenemos muy claro para qué la vamos a utilizar, pero la tenemos que utilizar”.

Y agregó: “Y como mi vecino la tiene, yo también la quiero. Y como mi competencia la usa, yo tengo que utilizarla. Lo primero que se tiene que hacer, y seguramente el error está ahí, es saber si necesitamos esa tecnología o no, si los procesos que nos automatizan son los que realmente vale la pena automatizar”.

En ese sentido, Vidal menciona algunas cosas que las empresas deben saber para decidir bien: “Ya no vendemos lo mismo, no lo vendemos igual, no lo vendemos para los mismos. La inteligencia artificial ahora mismo, la que tenemos disponible, sin llegar a cosas muy sofisticadas, no es para escribir e-mails, ni analizar un PDF que te envía un cliente; no es para hacer un resumen de un proyecto, no es para hacer presentaciones. Es para localizar exactamente dónde falla tu negocio. Y eso lo hace muy bien”.

Respecto de la situación de la IA en el empresariado argentino, el experto español comentó: “Llevo aquí apenas dos horas y encontré gente que me comenta sus proyectos. Hace dos años también estuve en Argentina por otras razones y nadie me hablaba de que había incorporado inteligencia artificial a nada. Con lo cual algo tiene que estar pasando para que eso haya cambiado”.

Puestos a seguir con las encuestas a mano alzada entre el auditorio, Franco Radavero, gerente general de Tiendanube, abordó el tema de la incorporación de la IA a los sistemas de venta y preguntó: ¿Quiénes en la sala venden hoy por internet? Pocos levantaron la mano. En cambio, fue masivo el gesto cuando la pregunta fue: ¿Quiénes compran por internet?

“Yo quiero contarles muy en concreto cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en cómo compramos y cómo vendemos online. Hay empresas que están viendo online y otras que van a dejar de vender y van a morir. Porque sí o sí, el comercio va a pasar a ser online. ¿El 100%? No. Pero las empresas que vemos que pierden competitivamente son las que no han sabido desarrollar sus canales de venta digital”, explicó.

Y tradujo a cifras sus impresiones: “En 2025 el e-commerce argentino creció más del 70% en facturación y creció más del 30% en órdenes. ¿Alguno que me cuente si el retail físico creció así en 2025? ¿Y por qué crece el e-commerce? Porque tiene mejor propuesta”, concluyó.