2° Edición de Edifica Neuquén: el evento de la construcción e infraestructura más importante de la Patagonia

Del 18 al 20 de septiembre se realizará la nueva edición de Edifica Neuquén 2025 , el evento que busca transformar la industria de la construcción en la Patagonia . La exposición tendrá lugar en la ciudad de Neuquén , en el Domuyo .

Además, se podrá gozar de presentaciones de productos y servicios innovadores, disertaciones de referentes, especialistas del sector y tendrá rondas de negocios público-privadas.

La ciudad de Neuquén volverá a convertirse en la sede de uno de los eventos más esperados del año por el sector de la construcción e infraestructura . La jornada, que este año se desarrollará bajo el lema “Sinergia e innovación constructiva para un Neuquén en crecimiento”, tendrá lugar en el Centro de Convenciones Domuyo , emplazado en la Isla 132 de la ciudad de Neuquén y su entrada será libre y gratuita.

El encuentro promete superar el éxito de su edición anterior, que reunió a más 45.000 visitantes y 130 empresas y marcas expositoras, y consolidarse así, como uno de los epicentros nacionales de la obra pública y la innovación tecnológica. Edifica Neuquén será el escenario perfecto para invertir, crecer y conectar con quienes están liderando el futuro del país.

Edifica Neuquén es mucho más que una exposición: es un hub de negocios, innovación y conocimiento . En esta nueva oportunidad contará con espacios al aire libre, sectores cubiertos, capacitaciones prácticas con certificación para operarios y profesionales, presentaciones de productos y servicios innovadores y disertaciones de referentes y especialistas del sector.

También habrá rondas de negocios público-privadas y experiencias culturales y artísticas con el fin de acercar la construcción a la ciudadanía. Desde grandes compañías desarrolladoras hasta estudiantes de carreras técnicas, todos tendrán un lugar.

Su convocatoria se extenderá a empresas, profesionales y gobiernos de todo el país, así como a invitados y entidades de diferentes países. El evento está dirigido a constructoras, empresarios, arquitectos, desarrolladoras inmobiliarias, ingenieros, instaladores, técnicos, consultores, diseñadores, aplicadores, proveedores de materiales, maquinarias y herramientas y a estudiantes de carreras afines.

El objetivo del evento es claro. Se trata de reunir a toda la cadena de valor del sector de la construcción en un único lugar, fomentando el intercambio de ideas, la capacitación técnica y las oportunidades comerciales. También, la meta será impulsar la sinergia entre las diferentes empresas ya que quienes participen podrán exhibir sus productos, generar negocios y conectarse con las principales figuras del sector.

Un polo que crece al ritmo de Neuquén

Con el impulso de la Obra Pública de la Provincia, el desarrollo Vaca Muerta y la expansión constante de edificaciones privadas, Neuquén se posiciona como una de las provincias con mayor crecimiento del país. Este panorama de crecimiento exponencial convierte a Edifica Neuquén 2025 en un imán para inversores, desarrolladores y empresas del rubro.

El real estate tendrá su espacio en Edifica 2025, con el lanzamiento de el Congreso Real Estate Neuquén, titulado: ¨Palpitando desarrollos en el corazón de Vaca Muerta¨, que contara con spikers y presencia del arquitecto Rodrigo Demarchi como moderador, Mauro Squillari de Acindar, y el cierre estará a cargo de Damian Tabakman.

La primera edición de Edifica Neuquén contó con la presencia de empresas desarrolladoras, inmobiliarias, fabricantes de maquinarias y utilitarios, empresas de sistemas constructivos y viviendas, fabricantes de herramientas y materiales, empresas proveedoras y fabricantes de decoración, quienes exhibieron allí sus productos y servicios.

Contó con más de 45.000 visitantes y más de 130 firmas expositoras y con la cobertura en medios regionales, nacionales e internacionales

Estuvo presente el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Participaron organismos internacionales y cámaras binacionales

Se llevó a cabo el lanzamiento de créditos y líneas de financiamiento provinciales

La jornada fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Neuquén

Fue tendencia en redes sociales durante los 3 días en los que se desarrolló

