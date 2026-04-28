Añelo: el corazón urbano de Vaca Muerta y nueva frontera del real estate argentino

La ciudad más próxima al yacimiento en Neuquén es considerada como nuevo epicentro de inversiones inmobiliarias. La rentabilidad triplica la que se obtiene en Buenos Aires.

El panel de expertos en real estate en el panel sobre Vaca Muerta en Expo EFI.

El yacimiento petrolero de Vaca Muerta ya no es sólo una promesa de alta producción energética. Como motor de una cadena de valor económica viene impulsando una transformación urbana sin precedentes en la Patagonia.

En el centro de este fenómeno se encuentra Añelo , una localidad que ya dejó de ser un simple punto de paso para convertirse en el epicentro de inversiones inmobiliarias con rentabilidades que triplican a las de Buenos Aires.

En el marco de un panel en Expo EFI que analizó el negocio del real estate en Vaca Muerta, un grupo de desarrolladores analizó el presente y el futuro de lo que definieron a Añelo como una "ciudad estratégica".

Roberto Converti , urbanista y director de Oficina Urbana -que participó en proyectos emblemáticos en zonas como Puerto Madero-, sostuvo que el desarrollo de la zona debe verse como un proceso evolutivo constante. "A Vaca Muerta y a Añelo en particular hay que entenderlo como parte de un sistema de evolución . Es importante definirlo así porque habla de una perspectiva constante que tiene que ver muchísimo con la inconsistencia de las inversiones que se producen en ese sitio", explicó.

Converti subrayó que la importancia de Añelo trasciende el petróleo . La región se inserta en un núcleo de desarrollo de energías que incluye sistemas de embalses y una producción frutihortícola y vitivinícola de alta calidad que posiciona a todo el ecosistema de Neuquén en una fase de alto desarrollo.

Según el especialista, "Vaca Muerta tiene un rol y Añelo tiene una centralidad que la va a posicionar a lo largo del tiempo como uno de los territorios más estratégicos de la Argentina".

Crecimiento explosivo y desordenado

Uno de los mayores retos de Añelo es su crecimiento explosivo y, en ocasiones, desordenado, destacaron los expertos. Con una población actual de aproximadamente 9.000 habitantes, se proyecta que para el año 2030 la localidad albergue a 50.000 residentes permanentes. Este salto demográfico exige una planificación que hoy lideran desarrollos como Añelo Urbano.

Omar Álvarez, socio de este proyecto, explicó que el objetivo es “transformar la experiencia” de quienes trabajan en la industria. Actualmente, Añelo es un lugar donde, por falta de infraestructura, muchos trabajadores no desean vivir. Detalló que la propuesta de Añelo Urbano “busca revertir esto mediante un desarrollo planificado que aproveche los recursos naturales de la zona”.

Vaca Muerta planta de arena YPF tren La primera estación del tren a Vaca Muerta se construirá frente a la planta de arenas de YPF, en la meseta de Añelo. Allí, ya se colocó el cartel de obra y un conteiner.

Y agregó: "Añelo fue un pueblo que creció sin planeamiento, a demanda de la industria... Queremos darle la infraestructura para que la gente quiera vivir ahí, para que tenga un lugar con verde, con agua".

El proyecto contempla una ambiciosa integración con el entorno: "La idea nuestra es hacer un desarrollo urbano, con 1.200 metros de costa al brazo del río, que tenga centros educativos, deportivos, paseos comerciales", señala Álvarez, destacando que el río se encuentra a solo 600 metros del núcleo actual pero hoy es inaccesible para la población.

En el ámbito de la inversión pura, los números de Añelo son contundentes. Lucas Salvatore, socio de Idero, destacó que la localidad es un "campo logístico natural" situado estratégicamente sobre la ventana de petróleo y gas.

“Con reservas de gas para 150 años y una proyección de producción de petróleo en el país que busca pasar de los 850.000 barriles actuales a 1,5 millones para 2030, el real estate se presenta como el vehículo para capturar ese crecimiento”, remarcó.

Explicó que Idero “ha implementado un modelo de integración total”. El grupo desarrolla, construye, opera y administra sus propios edificios, lo que le permite garantizar una ocupación del 100% en sus 400 camas operativas actuales, asegura.

La clave del éxito fue la velocidad. Utilizando construcción modular, la firma logró “hitos arquitectónicos en tiempo récord”, dijo.

"Logramos ya montar edificios de seis pisos, que son los edificios más altos de Añelo... y los últimos los montamos en 28 días corridos. El proceso entero fue seis meses de punta a punta", destacó.

Esta eficiencia se traduce en retornos financieros excepcionales. Salvatore explicó que mientras el negocio en Buenos Aires está complicado, en Añelo "la tasa de renta está en el orden del 15% si uno entra en propósito, y en el orden del 10% si uno entra en un edificio construido". Estos valores representan el doble o triple de lo que ofrece el mercado de la capital argentina.

El Parque Industrial: la otra cara de la urbanización

El desarrollo inmobiliario en Añelo no se limita a viviendas. La infraestructura para las empresas es igualmente crítica. Gino Zavanella, socio de ZLT, enfatizó que Añelo es “el corazón” de la actividad porque allí es donde "late" la industria. "En una frase simple, simplificamos diciendo que Neuquén es la capital y Añelo es el corazón... es el lugar que naturalmente eligió la actividad privada para desarrollarse", comentó.

Parque Industrial Vaca Muerta Añelo Neuquén

Zavanella resaltó que ZLT lidera el Parque Industrial Vaca Muerta, el primer loteo privado de la zona que permite a las empresas adquirir tierras con escritura y servicios completos. Este desarrollo es fundamental para la "cadena de valor" que Argentina exporta al mundo. El parque ofrecerá desde agua y energía hasta fibra óptica y seguridad perimetral, permitiendo que el inversor de a pie pueda participar del crecimiento industrial.

"Lo que estamos exportando es cadena de valor... lo que construimos todas las empresas que participamos en todos los anillos del servicio que da lugar a la extracción del hidrocarburo y a la exportación", afirmó Zavanella, subrayando que estos productos inmobiliarios son un puente directo entre la inversión y la economía real.

Los obstáculos estructurales

A pesar del optimismo y las proyecciones de crecimiento, Añelo enfrenta obstáculos estructurales significativos. Un dato poco conocido es el desfase en la coparticipación de las regalías, según Lucas Salvatore. Dijo que las regalías en Neuquén se establecieron cuando Añelo tenía apenas 800 habitantes, lo que deja a la localidad con un porcentaje ínfimo frente a sus necesidades actuales.

Esta situación genera una paradoja: una ciudad que genera gran parte de la riqueza del país pero que carece de la infraestructura básica proporcional a su importancia.

Por eso, los desarrolladores privados deben asumir roles que en otros contextos serían estatales para asegurar que el inversor reciba su renta "sin hacer nada", tal como prometen.

En el cierre, Roberto Converti sintetizó: “El habitante de Añelo hoy necesita algo más que una cama; necesita una ciudad para vivir”. La oportunidad de inversión en este rincón de la Patagonia no es solo una cuestión de ladrillos y cemento, sino de participar en la construcción de la infraestructura que sostendrá el futuro energético de Argentina para los próximos 20 años y más.