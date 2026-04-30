El ladrillo como inversión líquida: lanzan el primer REIT de la Argentina, ¿qué es y cómo genera rendimientos?

El nuevo instrumento ofrece fraccionamiento, liquidez y retornos atractivos, junto con una operatoria de entrada y salida simple, tanto para inversores retail como corporativos.

En el marco de la Expo EFI 2026 , el fundador y presidente del Grupo IEB , Juan Ignacio Abuchdid , y el cofundador de Grupo Briones , Beltrán Briones , anunciaron el lanzamiento conjunto del primer Real Estate Investment Trust (REIT) de la Argentina . El activo, de larga data en otros países, supone un nuevo horizonte para las inversiones en ladrillo y permitirá democratizar el sector con sumas que parten desde tan solo $1.000 .

En el panel, que contó con la moderación del jefe de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino , el titular de Grupo IEB explicó que este nuevo asset class surge de la convergencia entre el mercado de capitales y el real estate , una combinación que hasta ahora no había logrado escalar en el mercado local.

En ese sentido, sostuvo que el vehículo permitirá “ convertir el ladrillo en una inversión líquida ”, al atacar las principales restricciones históricas del sector: altos tickets de entrada, baja transparencia y escasas posibilidades de diversificación . Según planteó, esas limitaciones dejaron durante años al negocio inmobiliario reservado para pocos inversores , algo que este instrumento busca revertir.

El lanzamiento del primer REIT tendrá lugar a partir de una emisión primaria el próximo 10 de junio , y empezará a cotizar en Bolsa al día siguiente , siendo una opción interesante tanto para inversores locales como para atraer capitales extranjeros . El fondo compra activos inmobiliarios ya operativos , además de cobrar alquileres mensuales , para distribuir esa renta en forma de dividendos trimestrales a los inversores.

“Como cualquier bono o acción, se compra a través de la plataforma de cualquier broker”, explicó Abuchdid sobre el fondo, que distribuirá rendimientos de forma periódica, derivados de las utilidades generadas por los activos inmobiliarios. A su vez, estimó que el monto inicial de la emisión quedará comprendido entre los u$s20 millones y los u$s50 millones.

"Las propiedades en Buenos Aires están muy baratas a nivel histórico"

En esa misma línea, Briones señaló que actualmente las propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están “muy baratas” con respecto a sus valores históricos y a los de la región, y que este fondo permitirá juntar capital para adquirirlas y alquilarlas, para luego realizar las distribuciones periódicas y cotizar en bolsa.

En efecto, Briones remarcó que mientras la mayoría de los activos en dólares subieron en los últimos años, el precio del metro cuadrado en CABA se mantiene rezagado. “El real estate en la Argentina tiene un enorme potencial de recuperación. Este vehículo permite canalizar ese proceso de manera masiva, transparente y eficiente”, dijo, y agregó: “Desde que asumió Javier Milei, las propiedades subieron un 25% y la construcción un 120%”.

Al respecto, el experto afirmó que sus colegas “están todos agazapados”, ya que “no es rentable construir” en la Ciudad. Asimismo, destacó que el REIT permitirá satisfacer la demanda de dos extremos: el ahorrista con u$s10.000 o u$s15.000 disponibles y los tickets de u$s20 millones o u$s30 millones, que hoy no encuentran opciones concretas en el mercado local.