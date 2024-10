Construcciones saludables: qué es el wellness inmobiliario y por qué gana adeptos

El WELL Building Institute creó la certificación Well, para medir y monitorear la calidad de vida de los empleados de las oficinas en relación a su entorno

El WELL Building Institute (IWBI) creó la certificación Well, para medir y monitorear la calidad de vida de los empleados de las oficinas en base a su entorno. “Las nuevas generaciones son más conscientes de que quieren vivir bien. Esto certifica la calidad de vida de las personas en los edificios”, explicó Magdalena Day, directora del grupo Mday, en un reciente evento sobre la importancia del Well en el desarrollo inmobiliario.