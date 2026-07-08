Créditos hipotecarios: se otorgaron 1.850 préstamos por u$s150 millones y junio mostró la mejor cifra desde marzo

El mercado hipotecario argentino repuntó tras dos meses débiles, aunque todavía quedó 50% por debajo de junio de 2025. Qué explican especialistas y qué viene.

La mejora del crédito hipotecario volvió a impulsar el interés por la vivienda propia, aunque el acceso todavía depende del ahorro previo, las tasas y la capacidad de ingresos de cada familia

Después de dos meses de fuerte desaceleración, el crédito hipotecario dio una señal positiva. Durante junio se otorgaron préstamos por alrededor de u$s150 millones , el mejor registro desde marzo, con unas 1.850 operaciones en todo el país. Sin embargo, el volumen todavía resultó 50% inferior al registrado en junio de 2025, cuando el mercado atravesaba su momento de mayor expansión.

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El dato dejó una lectura dual. Por un lado, confirmó que la caída observada entre abril y mayo encontró un piso. Por otro, expuso que la recuperación todavía avanza con un ritmo moderado y sin regresar al dinamismo que mostró el año pasado.

Para Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, el repunte debe analizarse con prudencia. "El dato refleja una mejora respecto de abril y mayo, pero todavía dentro de un mercado que opera en un nivel significativamente inferior al observado durante el pico de expansión de 2025. Es una recuperación que debe leerse con cautela porque la base de comparación continúa siendo baja", comentó.

Araujo sostuvo que el cambio más importante aparece en la composición del mercado más que en el volumen total de créditos: "Durante el primer semestre el Banco Nación redujo progresivamente su participación en las nuevas colocaciones, mientras algunos bancos privados, especialmente BBVA, comenzaron a recuperar terreno. En enero el Banco Nación concentraba cerca del 90% de las altas hipotecarias y esa participación viene descendiendo a medida que otros jugadores vuelven al mercado."

Según su análisis, junio marcó el comienzo de una recomposición de la oferta crediticia, luego de los cambios en tasas , relación cuota-ingreso y condiciones aplicadas por los bancos entre marzo y abril, cuyos efectos recién comenzaron a reflejarse en las estadísticas.

El protagonismo del Banco Nación empezó a reducirse

Durante el lanzamiento del nuevo ciclo hipotecario, el Banco Nación explicó gran parte de la expansión del mercado. Con el paso de los meses ese liderazgo perdió peso y otras entidades privadas recuperaron presencia.

Araujo consideró que todavía resulta temprano para hablar de una recuperación consolidada: "Si observamos la trayectoria mensual, enero registró alrededor de 2.430 altas, febrero 1.885, marzo volvió a superar las 2.400 y luego abril y mayo mostraron una desaceleración importante. Junio vuelve a ubicarse cerca del nivel de febrero, lo que sugiere cierta estabilización, aunque todavía lejos de consolidar una tendencia ascendente".

Fuente: Fundación Tejido Urbano. En este gráfico, se aprecia la participación en altas hipotecarias por entidad, con elaboración propia a partir de información provista por el Banco Central

El investigador agregó que el cambio más profundo pasa por quiénes originan hoy los créditos. "El Banco Nación pasó de otorgar cerca de 2.000 altas a alrededor de 900, mientras la banca privada nuevamente comenzó a colocar créditos. Estamos frente a una etapa de reestructuración institucional del mercado hipotecario. No se trata solamente de cuántos créditos se otorgan, sino de quiénes los están originando y bajo qué condiciones de fondeo".

Además, planteó que durante el segundo semestre podrían ganar espacio mecanismos complementarios de financiamiento promovidos por provincias o desarrolladoras privadas.

Las mejores condiciones comenzaron a reflejarse en los números

Para Andrés Salinas, economista y docente de la Universidad Nacional de La Matanza (Unlam), los datos de junio comenzaron a mostrar el efecto de las mejoras introducidas meses atrás.

"Estamos viendo síntomas de recuperación luego de una mejora en las condiciones de los créditos que comenzó a finales del primer trimestre de este año, marcada principalmente por la baja del scoring y seguida por una reducción de tasas a un nivel mucho menor que el pico observado anteriormente", dijo.

El economista estimó que la actividad podría mostrar un mejor desempeño durante el tercer y cuarto trimestre si el escenario macroeconómico conserva estabilidad.

A diferencia de otros ciclos hipotecarios, sostuvo que la desaceleración actual mostró características distintas: "Cuando uno observa el boom de los créditos UVA durante la gestión de Mauricio Macri, la caída posterior fue muy abrupta y respondió a un contexto completamente diferente. En esta nueva etapa la baja comenzó en 2026, pero encontró un piso más alto y muestra señales de estabilidad".

Fuente: Fundación Tejido Urbano. Allí se observan las altas hipotecarias por mes. Con elaboración propia a partir de información provista por el Banco Central

Para Salinas, ese cambio constituye uno de los principales avances del mercado. "Lo importante es dejar de tener ventanas muy cortas de crédito hipotecario en la Argentina y avanzar hacia un sistema más estable y prolongado."

También recordó que los datos oficiales del Banco Central presentan un retraso temporal que obliga a interpretar los números con otra perspectiva.

"Los créditos que hoy aparecen como otorgados corresponden a carpetas iniciadas entre dos y tres meses antes. Por eso resulta clave analizar cuáles eran las condiciones vigentes cuando comenzó cada trámite."

En ese sentido explicó que la flexibilización del scoring implementada por el Banco Nación durante marzo recién comenzó a impactar sobre las estadísticas actuales.

Hacia adelante, el desafío pasa por construir un mercado estable

Más allá de la evolución mensual, ambos especialistas coincidieron en que el verdadero desafío consiste en desarrollar un sistema hipotecario con continuidad.

Araujo sostuvo que las tasas competitivas ayudan, aunque no alcanzan para explicar por sí solas el desempeño del mercado.

"Argentina continúa teniendo uno de los sistemas financieros más pequeños de América Latina. La profundidad del crédito al sector privado sigue siendo muy baja y eso limita la capacidad de los bancos para sostener una expansión hipotecaria prolongada".

La recuperación del crédito hipotecario volvió a acercar a muchas familias al sueño de la casa propia, aunque el acceso todavía depende de las tasas, los ingresos y las condiciones que ofrece cada banco Pixabay

Según explicó, la ausencia de mecanismos como la securitización de hipotecas o un mercado secundario limita la posibilidad de generar liquidez para continuar prestando.

También señaló que resulta necesario fortalecer el poder adquisitivo de las familias, ampliar la formalización laboral y desarrollar instrumentos capaces de incorporar hogares que hoy quedan fuera del sistema por exigencias de ingresos o ahorro previo.

"El verdadero objetivo debería ser construir un mercado con capacidad de sostener un flujo estable de originaciones en el tiempo. El éxito no consiste en alcanzar un pico de colocaciones, sino en desarrollar un sistema financiero capaz de mantener ese crecimiento de manera permanente", afirmó.

Para Salinas, la variable determinante continúa siendo el costo del dinero. "El principal factor siempre será la tasa de interés. Mientras más barato resulte acceder al financiamiento, mayor será la cantidad de personas que podrá cumplir con la relación cuota-ingreso exigida por los bancos".

Hoy las tasas que ofrecen los bancos promedian el 8,5%, mientras que el Banco Nación, para quienes perciben sus haberes en la entidad, mantiene una tasa del 6%, la más baja del mercado. Entre los bancos privados, el ICBC ofrece el 6,5% para clientes.

También destacó que el nivel de precios de las propiedades juega un papel importante para quienes buscan ingresar al mercado o realizar una inversión de largo plazo.

Finalmente, indicó que el escenario macroeconómico continuará como el principal condicionante para consolidar la recuperación del crédito hipotecario. Salinas concluyó: "Si la estabilidad económica logra sostenerse, el mercado podrá dejar atrás los ciclos cortos y avanzar hacia un esquema de crecimiento mucho más permanente".