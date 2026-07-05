Los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires subieron 1,4% en junio y acumulan casi 16% en el año

El incremento del primer semestre se ubicó por debajo de la inflación y un monoambiente ya cuesta $755.935 mensuales en territorio porteño.

En junio, los departamentos en CABA aumentaron 1,4%, acumulando un 15,7% en el primer semestre del año.

Los valores de los alquileres de departamentos aumentaron un 1,4% en junio en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y suman un alza cercana al 16% en el primer semestre del año. El incremento acumulado en lo que va del 2026 es del 15,7%, por debajo de la inflación (17,1%).

Así lo reveló un relevamiento del portal de clasificados Zonaprop, que precisó que en los últimos doce meses los valores de los alquileres registraron un incremento del 31,3% , "el menor incremento interanual desde noviembre de 2019, por debajo de la inflación (33,8%) y al mismo nivel que el ajuste ICL (31,5%)".

De esta manera, un monoambiente se ubica en $755.935 mensuales , mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por $860.106 por mes y uno de tres ambientes , por $1.156.992 mensuales.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros dentro de la oferta, ya que un alquiler cuesta $1.260.640 por mes. Le siguen Núñez ($980.640 mensuales) y Palermo ($956.700 mensuales). Por el contrario, Lugano continúa como el barrio más económico, con un precio medio de $658.410 mensuales. Nueva Pompeya ($701.646 por mes) y Versalles ($702.814 por mes) completan la lista de barrios con el valor de publicación más bajo.

El informe también reflejó que el precio medio del metro cuadrado acumula un alza del 0,7% en lo que va del 2026 y subió un 1,6% en los últimos 12 meses, "el menor incremento interanual de los últimos 27 meses". En junio, el valor alcanzó los 2.467 dólares por metro cuadrado .

De esta manera, un monoambiente tiene un valor de 108.337 dólares, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en 130.785 dólares y uno de tres ambientes cuesta 179.619 dólares.

Puerto Madero (6.136 dólares/m²), Palermo (3.420 dólares/m²) y Núñez (3.382 dólares/m²) continúan primeros en la lista de barrios con la oferta más cara de CABA. En contrapartida, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de 1.048 dólares/m². Le siguen Nueva Pompeya (1.459 dólares/m²) y La Boca (1.577 dólares/m²).

Un monoambiente se alquila por $755.935 mensuales, mientras que la venta alcanza los 108.337 dólares por unidad. Pixabay

El costo de la construcción, en alza

Por otro lado, el trabajo reveló que el costo de construcción (CAC), medido en dólares, cayó en junio un 0,8% pero suma un incremento del 16% en el primer semestre del año. "Construir hoy cuesta 3,5 veces más de lo que costaba en octubre de 2020, cuando se registró el mínimo de la serie, y un 49% por arriba del promedio 2021-2025", detalló el reporte.

En este marco, precisó que actualmente una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de 304.227 dólares, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en 485.177 dólares.

Según el informe, en "junio de 2026, el metro cuadrado de casas se ubicó en 1.828 dólares y registró un incremento del 0,1%, mientras que la inflación en dólares disminuyó un 0,8% en el mismo mes". Además, indicó que durante el primer semestre de 2026 el precio aumentó un 0,1%, pero que "con la inflación medida en dólares, se observa una caída real del 18,7%", y agregó que "en los últimos doce meses, el precio subió un 1,8% nominalmente".

Palermo continúa primero en la lista de barrios porteños con la oferta más cara para la compra de casas, con un precio medio de 3.382 dólares/m². Belgrano (2.943 dólares/m²) y Recoleta (2.451 dólares/m²) completan el podio de los más costosos. En contrapartida, La Boca se presenta como el más económico, con un precio medio de 655 dólares/m². Le siguen Villa Soldati y Nueva Pompeya, con precios medios de 697 dólares/m² y 779 dólares/m², respectivamente.

Qué barrios son los más convenientes para invertir

Asimismo, el reporte puntualizó que la relación alquiler/precio retrocede en junio y se ubica en 5,89% anual. Actualmente se necesitan 17 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 5,8% menos de lo requerido hace un año.

Lugano, Nueva Pompeya y La Boca son los mejores barrios para los inversores que buscan renta, con retornos brutos de 10,5%, 8% y 8%, respectivamente. Por el contrario, Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,4%. Le siguen Palermo (4,7%) y Núñez (4,8%).