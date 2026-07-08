Tambalea el plazo fijo en julio 2026: cuánto generan $2.000.000 a 30 días

Las tasas siguen bajas respecto a meses anteriores, obligando a los inversores a invertir montos cada vez más grandes para obtener ganancias relevantes.

Cada banco fija su propia tasa para los plazos fijos tras la desregulación aplicada por el Banco Central.

El plazo fijo mantiene su lugar como una de las alternativas preferidas por quienes buscan obtener rendimientos sin asumir grandes riesgos financieros . Sin embargo, las tasas de interés ofrecidas por los bancos vienen mostrando una tendencia descendente desde principios de 2026, lo que redujo la rentabilidad de esta herramienta.

Tras la decisión del Banco Central (BCRA) de liberar las tasas mínimas para los depósitos a plazo fijo, cada entidad define el rendimiento que paga a sus clientes. Como consecuencia, las diferencias entre bancos se hicieron más marcadas y hoy comparar las tasas disponibles resulta fundamental antes de realizar una inversión.

En este escenario, un depósito de $2.000.000 puede generar ganancias distintas según la entidad elegida y dependiendo de si la operación se realiza por home banking o de forma presencial en una sucursal. En el caso del Banco Nación , un depósito a 30 días ofrece dos rendimientos diferentes.

Para calcular la rentabilidad de un plazo fijo es necesario considerar la Tasa Nominal Anual (TNA) que ofrece cada banco y el plazo elegido. En Argentina, el período mínimo para un plazo fijo tradicional sigue siendo de 30 días.

En el Banco Nación , un depósito de $2.000.000 genera los siguientes resultados durante julio:

Constituido en sucursal:

TNA: 15,50%

ganancia en 30 días: $25.479,45

capital al vencimiento: $2.025.479,45

Constituido por canales electrónicos (home banking o app):

TNA: 19,00%

ganancia en 30 días: $31.232,88

capital al vencimiento: $2.031.232,88

La diferencia entre ambas modalidades supera los $5.700 por una inversión de igual monto y plazo.

Ámbito

Las tasas que ofrecen los principales bancos para los plazos fijos

Desde que el Banco Central eliminó la tasa mínima obligatoria para los depósitos tradicionales, cada banco publica su propio rendimiento. Estas son algunas de las Tasas Nominales Anuales (TNA) vigentes::

Banco Provincia: 20,00%

Banco Ciudad: 19,00%

Banco Galicia: 18,50%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Santander: 18,00%

Banco Macro: 20,50%

Banco Credicoop: 20,00%

Banco ICBC: 18,75%

Banco Comafi: 20,25%

Banco Hipotecario: 19,50%

Banco Patagonia: 19,25%

Banco Galicia Más: 20,00%

Banco BICA: 22,00%

Banco CMF: 22,50%

Banco Mariva: 23,00%

Banco Voii: 23,50%

Banco Meridian: 22,75%

Reba: 24,00%

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Todo lo que tenés que saber sobre esta herramienta

El plazo fijo tradicional sigue siendo uno de los instrumentos más conservadores que podemos encontrar. Consiste en inmovilizar una suma de dinero durante un período determinado a cambio de una tasa de interés previamente acordada.

Una de sus principales ventajas es la previsibilidad. Desde el momento en que se constituye el depósito, el inversor conoce cuánto dinero recibe al vencimiento, independientemente de las variaciones que puedan registrarse en los mercados durante ese período.

Esa misma característica implica una limitación importante: el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin perder la operación. Quienes creen que podrían necesitar esos fondos en el corto plazo deben considerar esa falta de liquidez antes de invertir.

Otro punto a tener en cuenta es la inflación. Aunque el plazo fijo garantiza una rentabilidad, esa ganancia puede no alcanzar para compensar la suba de precios. En esos casos, el rendimiento del ahorro es negativo, aun cuando el capital haya generado intereses.

También es importante diferenciar el plazo fijo tradicional del plazo fijo UVA. Mientras el primero paga una tasa fija durante todo el período, el segundo ajusta el capital según la evolución del índice CER, que replica la inflación, aunque exige mantener el capital inmovilizado durante un plazo mucho mayor.

La elección entre una u otra modalidad depende de las expectativas del ahorrista respecto de la evolución de la inflación, las tasas de interés y la necesidad de disponer del dinero en el corto plazo.