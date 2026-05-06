La Ciudad de Buenos Aires eliminó 272 estacionamientos irregulares para personas con discapacidad

Se trata de una política de ordenamiento del espacio público. Jorge Macri celebró la medida desde sus redes sociales.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que removió 272 espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad que presentaban distintas irregularidades. La medida se enmarcó dentro de la política de ordenamiento del espacio público impulsada por la gestión porteña y tuvo como objetivo garantizar que esos lugares sean utilizados únicamente por quienes cuentan con habilitación vigente.

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Desde la administración de Jorge Macri explicaron que el operativo permitió detectar permisos vencidos, espacios falsificados , reservas en desuso e incluso casos vinculados a titulares fallecidos.

“Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos ”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño al anunciar la medida.

Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos. Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario:… pic.twitter.com/Ol9oyfLGTk

Según detalló el Ejecutivo porteño , del total de espacios removidos:

El 76% correspondía a reservas vencidas, deterioradas o fuera de uso cuyos titulares no realizaron la renovación correspondiente.

correspondía a reservas vencidas, deterioradas o fuera de uso cuyos titulares no realizaron la renovación correspondiente. El 11% estaba asociado a personas fallecidas.

estaba asociado a personas fallecidas. El 9% presentaba adulteraciones.

presentaba adulteraciones. El 4% restante correspondía a reservas no oficiales.

La Ciudad señaló que actualmente existen alrededor de 4.000 espacios reservados para personas con discapacidad distribuidos en distintas comunas.

Qué pretende la medida

Desde el Gobierno porteño remarcaron que la revisión apunta a mejorar la disponibilidad de lugares para quienes realmente necesitan utilizarlos y fortalecer los controles sobre el uso del espacio público.

“Esto no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado”, expresó Jorge Macri.

Además, sostuvo que la decisión forma parte de una política más amplia vinculada al orden urbano: “La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

Más controles y actualización de permisos

La administración porteña indicó que el proceso de revisión continuará para actualizar los registros y asegurar que los espacios reservados se asignen de manera eficiente y transparente.

Según explicaron, la medida también busca promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en la vía pública, evitando abusos o situaciones irregulares que afecten a personas con discapacidad habilitadas.

Con este tipo de operativos, la Ciudad intenta reforzar los mecanismos de fiscalización y avanzar en una reorganización integral del espacio público porteño.