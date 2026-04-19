Vivir frente a íconos de Buenos Aires: cuánto cuesta comprar o alquilar con vista a edificios históricos

Las propiedades con vista a palacios, monumentos y obras emblemáticas pueden valer hasta 30% más. Un diferencial que gana peso en el mercado inmobiliario.

Vista al Regimiento de Granaderos a Caballo en Palermo: patrimonio histórico y entorno verde que potencian la demanda en el segmento premium

Las propiedades con vista directa a edificios icónicos de Buenos Aires consolidan un nicho cada vez más definido dentro del mercado inmobiliario. En una ciudad atravesada por su identidad arquitectónica , este tipo de unidades no solo se valoriza por ubicación, sino también por el entorno visual que ofrecen, con un plus que puede alcanzar hasta un 30%.

Lejos de las vistas tradicionales al río o a espacios verdes, crece el interés por departamentos que miran hacia construcciones con valor histórico. En barrios como Palermo, Recoleta, Retiro, Palermo, La Boca o San Nicolás, estas visuales aportan una experiencia distinta, asociada a la cultura, la historia y la estética urbana.

Forman parte de la esencia del mercado inmobiliario premium de CABA y, a partir de pisos altos —por encima del octavo—, estas vistas se potencian aún más.

En puntos estratégicos como Plaza Lavalle, con el Teatro Colón como protagonista, o en Palermo, frente a La Colorada o en el entorno de los antiguos palacios cercanos al ex Zoológico, la vista se transforma en un atributo central. Lo mismo ocurre en Retiro, donde el Palacio Estrugamou sigue siendo uno de los edificios más buscados.

Martín Pinus , de Martín Pinus Real Estate, dijo que este tipo de propiedades viene ganando protagonismo y explicó que la vista puede elevar el valor entre un 20% y un 30%, tanto en operaciones de compra como de alquiler. Comentó que se trata de una demanda sostenida que responde a una búsqueda más emocional del espacio.

La visual desde un departamento que se comercializa actualmente sobre la plaza Lavalle y el Teatro Colón en el barrio de San Nicolás, la vivienda vale u$s190.000 para compraventa

En esa línea, señaló que el crecimiento del home office también influyó en la valorización de estas unidades. Al pasar más tiempo en el hogar, el entorno visual se vuelve parte de la calidad de vida diaria y deja de ser un aspecto secundario.

Arquitectura, identidad y pertenencia

El atractivo de estas propiedades no se limita a lo visual. Gabriela Cosovschi, de Inmuebles Comerciales, comentó que "muchos de los edificios que hoy concentran la demanda forman parte del patrimonio histórico de la ciudad".

Señaló que ejemplos como el Palacio Estrugamou o el Palacio de los Patos representan momentos clave del desarrollo urbano porteño y mantienen vigente una identidad arquitectónica que no se replica en nuevas construcciones. Indicó que ese valor simbólico es el que termina consolidando el interés por este tipo de ubicaciones.

Edificio La Colorada Palermo Propiedades Vivir frente a La Colorada en la esquina de Cabello y República Árabe Siria (ex Malabia) es como estar en algún rincón de Londres, pero en Palermo Martín Pinus Real Estate

También explicó que vivir frente a estos íconos genera una conexión con la historia de la ciudad y aporta un diferencial difícil de cuantificar, pero clave en la decisión de compra o alquiler.

Cuánto cuestan estas vistas

En términos de precios, el impacto es concreto. En Palermo, frente a La Colorada, un departamento de tres ambientes puede ubicarse desde u$s350.000, con valores que escalan según superficie, estado y calidad del edificio.

En Retiro, frente al Estrugamou, los precios parten desde u$s275.000, mientras que en la Isla de Recoleta las unidades de tres ambientes superan los u$s300.000. En avenidas como Figueroa Alcorta o Del Libertador, ese punto de partida puede incrementarse hasta un 20% adicional por ubicación.

Edificio Minner Propiedades Retiro Vista desde un departamento del Edificio Minner, en Retiro, con panorámica directa sobre el Palacio Estrugamou @buenosaires.alpaso IG

En el entorno de los palacios de Palermo, como Los Gansos o Los Patos, un tres ambientes arranca en torno a u$s270.000, con alquileres que también se ubican dentro del segmento alto del mercado.

Sin embargo, el mapa no es homogéneo. En barrios como Villa Devoto, donde también hay construcciones de valor arquitectónico, los precios pueden ser hasta un 35% más bajos en comparación con Palermo Chico o sectores premium de Belgrano.

Perfil del comprador y nuevos hábitos

El público que busca estas propiedades es específico. Se trata, en general, de perfiles con alto poder adquisitivo, inversores o compradores que priorizan el diseño y la identidad urbana por sobre otros factores.

Julieta Rabec, arquitecta del estudio RMZ, comentó que la vista se volvió un elemento cada vez más determinante en la toma de decisión. Señaló que las visuales hacia edificios de estilo europeo o con valor patrimonial generan un impacto positivo en la vida cotidiana.

Explicó que distintos estudios vinculan el entorno visual con mejoras en la concentración y una reducción del estrés, lo que refuerza la importancia de este atributo, especialmente en un contexto donde el hogar cumple múltiples funciones.

Palacio de los Patos Propiedades Palermo Ingreso al Palacio de los Patos en Ugarteche al 3000, en Palermo, otro edificio emblemático Martín Pinus Real Estate

Rabec también indicó que, más allá de la inversión, hay una búsqueda de experiencia. Comentó que muchos compradores valoran la posibilidad de vivir en un entorno con identidad, donde la arquitectura y la historia forman parte del día a día.

Qué tipos de viviendas son

Los departamentos ubicados frente a edificios icónicos suelen diferenciarse no solo por la vista, sino también por su calidad constructiva y metraje, por lo general superan los 100 m2 y son de más de tres ambientes. En muchos casos se trata de unidades en pisos altos, con grandes ventanales, balcones corridos o terrazas, donde predominan materiales nobles como mármol, madera natural y carpinterías de alta prestación que potencian la relación interior–exterior.

Pinus dijo que "este tipo de propiedades apunta a un público que prioriza diseño y espacialidad. Comentó que son unidades con plantas amplias, buena altura de techos y distribuciones pensadas para capitalizar la vista, y reforzó que en el segmento premium la arquitectura del entorno se integra como parte del producto".

eternauta-torre-dorrego.jpg.webp El Rulero de Palermo inmortalizado en la seria El Eternauta

Cosovschi comentó: "Estos edificios conservan detalles originales o dialogan con construcciones históricas cercanas. Señaló que molduras, pisos de roble, herrerías y fachadas con impronta europea generan un conjunto armónico que eleva la percepción de valor y consolida su atractivo a lo largo del tiempo".

Con su silueta semicircular de hormigón y 102 metros de altura, la Torre Dorrego —más conocida como “El Rulero de Palermo”— se consolidó como uno de los íconos del brutalismo porteño y volvió a ganar visibilidad tras su aparición en la serie El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín. Ubicada sobre la avenida Dorrego, en el límite entre Palermo y Las Cañitas, esta mole construida a fines de los años 60 se hizo famosa no solo por su escala y diseño disruptivo, sino también por su fuerte presencia en el paisaje urbano, que durante décadas generó debate y hoy la posiciona como una referencia arquitectónica y cultural de la ciudad.

DORREGO 6.jpg Desde el edificio conocido como "el Rulero de Palermo" pueden verse otras obras icónicas de la Ciudad, el campo de polo y el río

La estética, la orientación, la luz natural y la apertura visual son determinantes en estas unidades. Rabec agregó: "Las tipologías más buscadas combinan ambientes integrados con visuales francas hacia espacios verdes o patrimoniales", y "que esa combinación entre diseño, ubicación y vista es la que termina definiendo su posicionamiento en el mercado".

Más allá de la vista

A pesar del peso que tiene este diferencial, no es el único factor en juego. Pinus dijo que quienes buscan este tipo de propiedades también analizan la calidad constructiva, la distribución de los ambientes, la luminosidad y los servicios del edificio.

A eso se suman variables como la cercanía a centros laborales, instituciones educativas y la conectividad. En ese sentido, la vista funciona como un complemento que potencia una buena ubicación, pero no reemplaza los criterios tradicionales de elección.

DSC01468 Vista abierta hacia el Hospital Argerich: un entorno que, según operadores del mercado, combina escala urbana y referencia institucional, factores que inciden en la valorización

El mercado de propiedades con vistas a edificios emblemáticos combina así valor tangible e intangible. En una ciudad con fuerte impronta arquitectónica como Buenos Aires, este tipo de unidades sigue marcando una diferencia clara dentro del segmento premium.

Rabec concluyó que, en este nicho, la vista dejó de ser un detalle para convertirse en un factor decisivo, capaz de sostener precios por encima del promedio y de inclinar una operación en un mercado cada vez más competitivo.