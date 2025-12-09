El Estado remató un terreno en Retiro por u$s11,9 millones: ¿quién lo compró? + Seguir en









Se trata del terreno donde funciona el supermercado Coto en la zona de Retiro. Fue adjudicado por su precio base.

El predio es parte del mega plan del Gobierno de desprenderse de 300 inmuebles.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) remató esta tarde un terreno a metros de la terminal de Retiro donde actualmente funciona un supermercado de la cadena Coto, una sucursal del Banco Santander y una sucursal de McDonald's.

El terreno fue adjudicado a Gepal S.A por u$s11,9 millones, el precio base fijado en la subasta. Se trata de una firma vinculada a la familia Coto, por lo que el predio queda en manos ya conocidas.

El predio está localizado en un punto estratégico de la Ciudad, en la intersección de Avenida Antártida Argentina y Gendarmería Nacional, y cuenta con 15.720,54 m² y una superficie cubierta de aproximadamente 17.844,97 m².

La subasta se enmarca en el programa del Gobierno nacional para desprenderse de más de 300 inmuebles del Estado, con el objetivo de recaudar cerca de u$s800 millones y reducir el costo de mantenimiento de activos improductivos. En ese listado conviven edificios administrativos, galpones, terrenos sin uso, exdependencias ferroviarias y predios de gran valor comercial como el de Retiro.

La venta de este terreno era atractiva por su tamaño y su localización a metros de la terminal de ómnibus, de tren y del puerto.

Retiro, una zona en transición El área donde se ubica el terreno forma parte de un corredor que combina grandes infraestructuras de transporte con iniciativas de renovación urbana. En los últimos años, distintos proyectos de modernización ferroviaria, mejoras viales y desarrollos privados generaron un creciente atractivo para inversiones de gran magnitud. La cercanía con Catalinas, uno de los polos corporativos más importantes del país, y la conexión directa con Puerto Madero, Retiro Norte y la traza ferroviaria hacia el norte del AMBA convierten al predio en un activo con enorme potencial estratégico. Con esta operación, el Gobierno suma una nueva transacción dentro de su plan. De hecho, este martes se subastó un importante predio ubicado en la manzana delimitada por Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, en Belgrano. Argencons ofreció u$s46.568.000 y se impuso en una puja con 10 oferentes.

