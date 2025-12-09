Nueva subasta de la "inmobiliaria de Milei": qué desarrolladora pagó más del doble y se quedó con un lote en Belgrano

El mega predio que pertenecía a la Policía Federal se vendió por u$s46,56 millones, más del doble de la base, en una subasta con 10 oferentes.

La política de venta de activos estatales volvió a mover el tablero del mercado inmobiliario porteño. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), también llamada "inmobiliaria de Javier Milei" por la puesta en venta de varios terrenos del Estado en todo el país, concretó este martes la subasta del predio ubicado en la manzana delimitada por Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, en Belgrano, y la operación terminó muy por encima de las expectativas oficiales.

Argencons, desarrolladora con trayectoria en proyectos urbanos de escala, ofreció u$s46.568.000 y se impuso en una puja con 10 oferentes , más que duplicando la base inicial de u$s21.369.863 .

Entre los que pujaron durante más de una hora y media, además de Argencons, la desarrolladora que se lo adjudicó, participaron Raghsa, ABV, Barujel, entre otras.

Si bien es incipiente la compra del mega terreno, desde Argencons, compañía liderada por Carlos Spina y que este año se asoció con Consultatio ( empresa que se quedó con el predio en donde opera Portal Palermo en la subasta más cara de la historia por parte del Estado ), informaron que está en pleno análisis el proyecto que edificarán en el barrio de Belgrano. Podrían llevar su sello estrella allí: la marca Quartier (donde combinaría viviendas de lujo con áreas de servicios).

Spina acotó los planes de la desarrolladora para un nuevo emprendimiento en Belgrano. La empresa piensa en un residencial de unidades grandes, que tenga amenities modernos en la zona y un gran jardín central de 3.000 metros cuadrados. El foco está puesto en la calidad de vida y el espacio.

El proyecto apunta a cubrir una demanda insatisfecha, ofreciendo unidades de 3 y 4 dormitorios, de gran tamaño, algo que hace rato no se construye. Spina señaló que este tipo de vivienda es muy buscado en Belgrano y que el desarrollo responderá a esa necesidad del mercado.

Argencons es una desarrolladora inmobiliaria argentina fundada en 1969, con más de un millón de metros cuadrados entregados a lo largo de su historia. Opera bajo distintos modelos, incluido el esquema de fideicomiso al costo, que permite la participación de inversores y compradores en los proyectos. Entre sus líneas de desarrollo, destaca Quartier, creada en los años ’90, orientada a emprendimientos residenciales de mediano y alto nivel en zonas estratégicas de Buenos Aires y otras ciudades.

El nombre “Quartier y Spina” surge porque Carlos Spina, director comercial de Argencons, es la cara visible de la comercialización de estos proyectos. Bajo este sello, los emprendimientos suman diseño, planificación y estructura de financiamiento según los estándares de la empresa. Esto asegura que los proyectos mantengan calidad, servicios, amenities y un plan urbanístico integral cuando corresponde, lo que genera atractivos para reventa o renta. En los últimos tiempos potenciaron los llamado Distrito Quartier en Retiro y Paseo del Bajo.

Recientemente, el empresario Eduardo Costantini adquirió el 51% de Argencons, reforzando la capacidad financiera y estratégica de la compañía. Sin embargo, la marca y su equipo continúan operando bajo los estándares de Quartier, manteniendo la trayectoria y confiabilidad que caracteriza a sus proyectos.

En zona cotizada

El activo estaba bajo la órbita de la Policía Federal Argentina y sumaba casi una hectárea en uno de los corredores residenciales más demandados de la Ciudad. La AABE había formalizado su desafectación mediante la Resolución 65/2025, en el marco del programa que el Gobierno impulsa para obtener recursos mediante la venta de bienes considerados prescindibles dentro del patrimonio estatal.

AABE Subasta Belgrano Propiedades Otra imagen del predio subastado desde la calle Cazadores

El predio ofrecía 9.986,79 m² de superficie total y 4.322,46 m2 cubiertos. Allí funcionaban talleres de reparación de vehículos pesados, áreas de bomberos y la Brigada Forestal. El Ministerio de Seguridad habilitó la salida tras recibir sectores operativos en Barracas, en Zepita 3102. Hasta completar la transición, la Policía Federal permanece a cargo del resguardo y mantenimiento.

Sin restricciones patrimoniales.

La compulsa se realizó en la plataforma SUBAST.AR, bajo la Subasta Pública Nº 392-0102-SPU25. La Comisión Nacional de Monumentos confirmó que el inmueble no presenta restricciones patrimoniales, lo que habilita modificaciones o demoliciones totales, un punto decisivo para desarrolladores que buscan grandes superficies aptas para proyectos mixtos o residenciales de alta gama.

Desde el sector privado explican que el precio alcanzado responde a la combinación de ubicación, escala y potencial constructivo. Hoy, un desarrollo premium en ese perímetro parte en u$s4.500 por metro cuadrado en preventa, gracias a la cercanía con la Avenida del Libertador, el Polo Gastronómico del Barrio Chino y áreas verdes consolidadas.

En el caso de Belgrano, la suba final sorprendió incluso a funcionarios vinculados al proceso. Especialistas consultados coinciden en que la compulsa ofrece una señal clara sobre el apetito por lotes grandes, listos para desarrollos de escala y sin trabas normativas. Un referente del sector afirmó que “los terrenos estatales grandes ofrecen volúmenes imposibles de replicar en mercado privado, por eso despiertan interés inmediato en jugadores de peso”.

AABE Belgrano Subasta Propiedades Vista áerea del mega lote subastado hoy

La AABE notificó a Telefónica Móviles Argentina por dos antenas instaladas en el predio, cuya relocalización ya quedó confirmada. El organismo destacó que la operación se completó con 10 oferentes habilitados, una cifra inusual para piezas de este tamaño, lo que explica la suba que llevó el precio a más del doble del mínimo fijado.

Un barrio con gran potencial

Consultado sobre el impacto urbanístico de la venta, el urbanista y consultor en gestión del suelo Ignacio Bering consideró que la operación anticipa nuevas dinámicas en la Ciudad. “Belgrano tiene una demanda que nunca se apagó y este lote permite pensar un desarrollo de usos mixtos. Con valores por encima de los u$s4.000 por m2 en preventa, es lógico que aparezca competencia fuerte. El precio final muestra que el mercado lee a estos terrenos estatales como piezas estratégicas”, explicó.

Belgrano Penthouse Encargado Propiedades Un barrio premium donde las viviendas a estrenar como en pozo superan los u$s3.500 por m2 actualmente Martín Pinus Real Estate

Bering analizó además las implicancias del avance del programa de desinversión estatal. Sostuvo: “La política de la AABE empuja una oferta que no existía. La Ciudad casi no tiene manzanas completas disponibles y por eso estos procesos generan saltos de valoración. El desafío es que las operaciones acompañen mejoras en infraestructura y mantengan equilibrio urbano”.

Para los desarrolladores, la subasta consolida una tendencia que se viene afirmando desde mediados de año: terrenos grandes, bien ubicados y sin restricciones absorben liquidez y disparan competencia, incluso en un contexto macro todavía inestable. Bering lo resumió así: “No es un boom, pero sí un reacomodamiento. Cuando aparece tierra premium, el mercado se mueve”.