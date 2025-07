En un año, creció 40% la venta de departamentos usados

Venta Propiedades Departamentos La venta de departamentos, con saldo positivo en CABA.

Los monoambientes tienen el metro cuadrado más caro

En términos de valor por metro cuadrado, los monoambientes siguen siendo la tipología con mayor cotización, con un promedio de u$s 2.125/m². Les siguen las unidades de un dormitorio con u$s 1.943/m², las de tres dormitorios con u$s1.828/m², y finalmente las de dos dormitorios, con u$s 1.796/m². Las variaciones mensuales fueron mínimas, con relación al mes anterior, reflejando una relativa estabilidad en los valores iniciales de publicación.